Rubira defiende que la Ley del Mar Menor garantiza la sostenibilidad y competitividad de la agricultura en la comarca

Vox afirma que "si no hay reforma" de esta norma, que califica de "calamidad", no apoyará los presupuestos autonómicos de 2025

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha defendido este martes en la Asamblea Regional la Ley del Mar Menor como un instrumento para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del sector agrícola de la comarca.

"El campo de Cartagena es un ejemplo de que se pueden producir alimentos seguros y de calidad, respetando el medio ambiente", ha asegurado Rubira, que ha comparecido en el parlamento autonómico a petición de Vox.

La titular de Agricultura ha destacado que la ley, aprobada en 2020, no solo no ha frenado la actividad agraria, sino que la ha transformado, y ha indicado que los agricultores y ganaderos "han sabido adaptarse, innovar y convertir esta norma en su mejor carta de presentación en los mercados internacionales".

"El sector no solo no está destruido, está más fuerte, está más tecnificado, está más comprometido que nunca. La ley no ha frenado al campo, lo ha impulsado a transformarse y lo ha hecho sin criminalizarlo y sin atacarlo", ha dicho.

La responsable autonómica ha subrayado el crecimiento de las exportaciones de frutas y hortalizas, que han pasado de 2.834 millones de euros en 2019 a más de 3.500 millones en 2024, lo que representa un incremento del 23,99%.

"La ley ha frenado el daño reputacional a nuestros productos", ha aseverado la titular de Agricultura, que ha puesto en valor que "más del 80% de las explotaciones utilizan tecnologías de precisión" y ha destacado la implementación de técnicas como fertirrigación, sondas de humedad e inteligencia artificial.

RECORTE AL TAJO-SEGURA, "LA GRAN AMENAZA"

Para Rubira, la "gran amenaza" de la agricultura regional no es la Ley del Mar Menor, sino el "recorte" al trasvase Tajo-Segura con la entrada en vigor de las nuevas las reglas de explotación del acueducto planteadas por el Gobierno central.

"Menos agua significará, sin duda, menos producción", ha alertado la consejera, que se ha comprometido a defender en Bruselas los intereses de los regantes, quienes, ha insistido, "no son el problema" en la protección del Mar Menor, sino "parte de la solución".

Asimismo, ha destacado que la norma, que ha reconocido que es "necesaria, aunque no perfecta", permite cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la Directiva de Nitratos.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Desde Vox, el diputado Antonio Martínez ha advertido de que la reforma de la Ley del Mar Menor es "condición" para la aprobación de las cuentas autonómicos de 2025. "Si no hay reforma, no habrá presupuesto", ha asegurado de forma tajante.

Martínez ha calificado la ley como "una calamidad" elaborada en un "ambiente aturullado de ecologismo radical" y ha sostenido que la norma está "destrozando" sectores como el turismo, la pesca, la ganadería y especialmente la agricultura del campo de Cartagena.

En respuesta, el diputado del PP Jesús Cano ha acusado a Vox de "faltar a la verdad" con "un discurso destructivo, basado en bulos, en titulares fáciles y en un victimismo artificial" contrario a una norma que supone un "escudo" para los agricultores.

Cano ha argumentado que derogar la ley, como propone Vox, "es dejar al campo sin defensa, sin seguridad jurídica y sin futuro", y ha subrayado que "el enemigo no es la ley, sino la demagogia y el oportunismo político". "No vamos a elegir entre agricultura o Mar Menor, vamos a defender a ambos", ha concluido.

En el PSOE, el diputado Manuel Sevilla ha afirmado que el Gobierno de Fernando López Miras "ha sido incapaz de desarrollar ni de cumplir" la leyy señalado que el Ejecutivo autonómico no ha aportado ayudas al sector agrícola y ganadero, a diferencia del Gobierno de España, según sus palabras, que ha destinado 40 millones de euros a proyectos de agricultura sostenible.

Sevilla ha acusado a PP y Vox de "utilizar" al sector de la agricultura y la ganadería "para sus guerras de voto" y ha destacado que la comisión para modificar la Ley del Mar Menor lleva cinco meses sin convocarse, lo que demuestra, a su juicio, "la total irresponsabilidad" del Gobierno regional.

La diputada de Podemos María Marín ha calificado el debate de PP y Vox como "una auténtica farsa patética que cada vez engaña a menos gente" y ha explicado que las restricciones agrícolas no son responsabilidad de la ley, sino de directivas europeas sobre nitratos, "una normativa que nada tiene que ver con la agenda 2030".

"Las directivas europeas nos obligan a proteger nuestras reservas de agua de los nitratos de origen agrícola", ha argumentado, subrayando que estos programas "ya están redactados y publicados" y son "infinitamente más restrictivos" que la normativa regional.