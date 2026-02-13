Rubira exige al ministro Planas que incluya cláusulas de salvaguarda "ágiles y restrictivas" en el acuerdo con Marruecos

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha exigido este viernes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que las cláusulas de salvaguarda "exprés" se incluyan también en el acuerdo comercial con Marruecos. Lo ha hecho durante la reunión telemática del Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera.

Rubira reclama que estas cláusulas fijen criterios de protección "claros y eficaces", como la activación automática cuando se produzca una caída del cinco por ciento en los precios o cuando exista una perturbación del mercado que perjudique a los agricultores españoles.

"Exigimos que esas cláusulas sean igual de restrictivas que las planteadas para otros acuerdos comerciales y, sobre todo, que puedan funcionar de manera ágil", subrayó la consejera, quien insiste en que deben aplicarse "en el momento en que se denuncie un incumplimiento y sin dilaciones administrativas".

La titular de Agricultura del Gobierno regional defiende que los productores de la Región de Murcia "no pueden competir en desigualdad de condiciones" y que es necesario dotar al sector de herramientas reales de protección frente a prácticas que distorsionen el mercado.

"Necesitamos mecanismos eficaces que garanticen precios justos y estabilidad para nuestros agricultores. No basta con anunciarlos, tienen que poder activarse con rapidez y ofrecer una protección real", insistió Rubira.