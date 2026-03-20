Rubira pide al Gobierno que rectifique y autorice el producto solicitado desde la Región para combatir el pulgón

Archivo - La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que rectifique y autorice el producto fitosanitario Movento para combatir el pulgón en diversos cultivos como han solicitado.

Durante una entrevista en el informativo matinal de La7 ha afirmado que de no hacerlo "se pone en desventaja a nuestros productores y exportadores frente a lo que sucede en otros seis países de la UE donde sí se puede utilizar este producto", según han informado desde el Ejecutivo regional.

Rubira también ha adelantado que en el próximo Consejo Consultivo se abordará este tema después de que 11 comunidades autónomas demandaran al Ministerio su inclusión en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial.

"Nos hubiera gustado que fuera un punto de la Conferencia Sectorial para que el debate que realicemos constara en acta", ha afirmado la consejera. La petición ha sido firmada por los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, y la Región de Murcia.

"Este no es un problema solo de la Región de Murcia y por eso, nos hemos unidos 11 Comunidades autónomas", ha afirmado la consejera, que espera que tras abordar en el seno de un Consejo Consultivo la carencia de materias activas para la defensa fitosanitaria de los cultivos, desde el Ministerio se replanteen su negativa a la autorización de ciertos productos.

Rubira insiste en la competencia desleal que puede generar la decisión del Ministerio. Desde que comenzara 2026 se ha solicitado la autorización excepcional de 18 productos y sólo han autorizado el uso de tres de ellos, denegado ocho y aún está pendiente de contestar a siete de ellas, han apuntado.

La consejera ha reclamado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "cumpla la promesa que les hizo a los representantes del sector agrario y eleve al Ministerio la necesidad de autorizar, de manera excepcional, este producto necesario para que nuestro sector no siga perdiendo las miles de hectáreas que están en producción".