Rubira pide a Planas ayudas "más ambiciosas" ante el impacto del conflicto internacional en el sector agrario

Archivo - La consejera Sara Rubira en una reunión telemática (imagen de archivo) - CARM - Archivo

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Sara Rubira, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la implementación de un paquete de ayudas adicionales "más ambiciosas" destinadas al sector primario ante el actual contexto geopolítico, según ha informado la Comunidad Autónoma.

Durante el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera, Rubira ha trasladado la "preocupación" del sector por el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio, con especial incidencia en la guerra de Irán, que genera "una incertidumbre constante en los mercados exteriores que, una vez más, termina repercutiendo directamente en agricultores, ganaderos y pescadores".

La consejera ha advertido de que esta situación está provocando un "fuerte incremento" de los costes de producción y, en concreto, ha destacado que el gasóleo agrícola se ha encarecido en torno a un 50%, los fertilizantes un 40% y los fitosanitarios un 30%.

"No puede ser que cada episodio de inestabilidad lo acabe pagando el sector primario", ha remarcado Rubira, quien ha alertado de que "se está poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".

Ante esta situación, la titular de Agricultura ha reclamado al ministro Planas la puesta en marcha de un paquete de ayudas adicionales, similar al aplicado al sector del transporte, que permita compensar estos sobrecostes y frenar la pérdida de rentabilidad.

"El sector necesita ayudas más ambiciosas. Las actuales son insuficientes y los agricultores siguen teniendo que asumir una parte importante de los sobrecostes", ha señalado Rubira, tras insistir en que, si no se actúa, "estaremos comprometiendo el futuro de la agricultura, la ganadería y la pesca, no solo en la Región de Murcia, sino en el conjunto de España".

En la misma línea, ha defendido la necesidad de avanzar en soluciones estructurales que permitan reducir la dependencia de terceros países en el suministro de insumos estratégicos, una línea en la que, según ha precisado, "ya está trabajando la Región de Murcia".

"Mientras esas soluciones llegan es imprescindible una respuesta inmediata. El sector agrario no puede seguir absorbiendo en solitario el impacto de esta crisis", ha agregado Rubira.