Rubira recuerda a Page que el trasvase Tajo-Segura "es intocable" y le pide que deje de "presionar" al Estado

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha dejado claro este martes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "el trasvase de Tajo-Segura es intocable y así lo vamos a seguir defendiendo desde la Región de Murcia y todo el Levante".

Rubira ha respondido así a las declaraciones de García-Page, que ha asegurado que si termina el mes de septiembre y no han entrado en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase, su Gobierno y él mismo estarán dispuestos a "acciones procesales para que se cumplan".

Ante estas afirmaciones, Rubira ha pedido al presidente castellanomanchego que "deje de presionar al Gobierno de España para que nos quiten el agua que tenemos en Murcia y en el resto de España".

"Nosotros siempre hemos hablado de solidaridad entre los territorios a través del diálogo y, sobre todo, de la distribución de los recursos de manera justa", ha señalado la consejera, que ha recordado que el agua "es de todos los españoles y no solamente de una comunidad".