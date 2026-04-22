Ruiz Jódar (PP): "La izquierda vuelve a difundir un bulo para manchar el programa del cribado de cáncer de mama"

La diputada regional del Partido Popular de la Región de Murcia Mari Carmen Ruiz Jódar - PP REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular de la Región de Murcia Mari Carmen Ruiz Jódar ha calificado de "bulo" las declaraciones del Partido Socialista en las que pide que el consejero de Salud en la Asamblea Regional para hablar de los "retrasos" en los diagnósticos d cáncer de mama.

Según Ruiz Jodar, con esto los socialistas pretenden "desprestigiar a la sanidad de la Región" y ha defendido la eficacia del programa de cribado de cáncer de mama en la Región, según han informado desde el partido.

"Ya conocemos la estrategia del PSOE", que "cada vez que se ven con la corrupción hasta el cuello ponen en marcha toda la maquinaria para desprestigiar, aunque eso suponga crear incertidumbre y miedo y aunque eso suponga utilizar el cáncer", ha señalado la diputada. A estas alturas, "ya sabemos que carecen de escrúpulos y de principios. No tienen límites", ha añadido.

Ruiz Jódar ha asegurado que la única intención de la oposición "manchar un programa que ha funcionado y sigue funcionando correctamente".

"El cribado de cáncer de mama es una herramienta preventiva de Salud Pública que merece sensibilidad hacia las mujeres y respeto al criterio de los profesionales sanitarios", ha señalado la diputada, quien ha criticado que "el PSOE no debería generar inquietud entre la población, especialmente femenina, máxime cuando su sesgo ideológico les impide reconocer que en la Región de Murcia se sigue un trabajo exhaustivo y riguroso, y que el cribado de cáncer de mama cuenta con doble control de calidad para evitar demoras en la realización de pruebas complementarias".

"En lugar de sembrar sospecha, miedo e incertidumbre entre las pacientes, el PSOE debería sumarse al llamamiento a las mujeres de la Región y contribuir así a la participación en esta prueba que es una herramienta vital para proteger a la población femenina", ha incidido la parlamentaria.

La diputada ha apuntado que la tasa de participación en el bienio 2021-2022 alcanzó el 70,8% y ha hecho un llamamiento a las mujeres de la Región para que acudan a las citas: "La prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama. Participar en el programa es un acto de autocuidado y responsabilidad que puede marcar la diferencia".

Ruiz Jódar ha defendido la trayectoria del programa, activo desde 1994, y del que ha destacado "la gran labor realizado por la Asociación Española Contra el Cáncer con los cribados hasta 2024". Ha señalado que "gracias al cribado y al diagnóstico precoz, la supervivencia ha aumentado hasta acercarse al 86%. No se puede poner en entredicho ni la labor desarrollada durante años ni el trabajo de los profesionales sanitarios, que actúan conforme a los criterios del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Europea".