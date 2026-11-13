Ruiz Jódar al PSRM: "el verdadero peligro para la salud es el Gobierno de Sánchez, el de los accidentes ferroviarios"

Archivo - La diputada regional del Partido Popular Mari Carmen Ruiz Jódar - PP - Archivo

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha salido al paso de unas declaraciones de la portavoz socialista, Carmina Fernández, en las que afirmaba que el presidente regional, Fernando López Miras, "es un peligro para la salud".

"El verdadero peligro para la salud es el gobierno de Sánchez, el de los dos accidentes ferroviarios en diez meses. Su negligente gestión, esa sí que cuesta vidas. Lo que tiene que hacer el señor Lucas es dar explicaciones", ha dicho Ruiz Jódar.

En este sentido, se ha preguntado, "dónde ha ido a parar el dinero de las mordidas de Ábalos y Cerdán para la seguridad del AVE y las carreteras. ¿Dónde está el dinero?", para añadir, "que lo explique el señor Lucas, porque por muchas mentiras y por muchos bulos, nada va a tapar toda la porquería y toda la corrupción del Partido Socialista".