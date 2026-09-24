Ruiz Maciá, abogado de la acusación particular, celebra la condena a Pedro Antonio Sánchez: "El que la hace la paga"

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la acusación particular en el 'caso Auditorio', Ginés Ruiz Maciá, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la condena a tres años de prisión al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez por prevaricación y falsedad documental por el 'caso Auditorio'.

El también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia ha asegurado que la condena del Supremo "es motivo de celebración en lo profesional, pero también como ciudadano, que veamos que la Justicia funciona, que el que la hace la paga", han informado desde el partido.

Para Ruiz "lo que se ha condenado en el Supremo no es solo a una persona, es un modelo de gobierno, es una forma de gestionar que lleva ya 30 años arruinando esta Región".

"No es solo una condena a Pedro Antonio Sánchez, hay que recordar que el actual presidente del Gobierno regional entró ahí, literalmente, "a guardarle la silla"", ha concluido.