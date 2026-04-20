Una ruta de la tapa infantil promoverá el consumo de productos naturales y de temporada entre los niños de Cartagena

Cartagena promueve la alimentación saludable con una ruta de la tapa infantil - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Bajo el lema 'Pequeños bocados, grandes historias', Cartagena celebrará una ruta gastronómica los días 25 y 26 de abril destinada a los más pequeños. Durante estas jornadas, un total de 22 establecimientos hosteleros ofrecerán tapas infantiles saludables a un precio único, fomentando el consumo de productos naturales y de temporada.

No obstante, la 'Peque Ruta' trasciende su vertiente gastronómica para consolidarse como un proyecto educativo de aprendizaje-servicio. "A través de esta iniciativa, los niños y niñas se convierten en agentes activos en la promoción de la alimentación saludable en su entorno, participando en la creación y difusión de hábitos beneficiosos para su salud", han informado desde el Consistorio.

El objetivo principal es incentivar a la población infantil a descubrir y disfrutar de alimentos saludables, compartir experiencias en familia o con amigos, conocer nuevos sabores y valorar la cultura gastronómica local, basada en productos frescos y de temporada, similares a los cultivados en los huertos escolares.

El Área de Educación respalda este proyecto "por su capacidad para fomentar una alimentación equilibrada, implicar al alumnado en la elaboración de propuestas saludables y contribuir a la prevención de la obesidad infantil". Asimismo, destaca por su carácter colaborativo, al integrar a instituciones, centros educativos y entidades sociales en un trabajo comunitario en favor de la salud.

Comprometidos con este objetivo, colegios, institutos, asociaciones y el sector hostelero se unen por quinto año consecutivo en una propuesta de innovación educativa que trasciende el ámbito escolar y promueve que los menores adquieran, de forma lúdica, mayor conciencia y responsabilidad sobre su bienestar.

En esta edición participan ocho centros educativos: CEIP Virgen del Carmen, La Concepción, Carthago, San Isidoro y Santa Florentina, CEIP Atalaya (centro promotor), así como los institutos Mediterráneo, CIFP Carlos III e IES San Isidoro de Cartagena.

Los 22 establecimientos participantes son: Chiyoko, Larvi, Chamfer Centro, Las Termas del Pincho, Eszencia, Café Verde, Aperitivo del Pintor, La Bodeguilla, Syrah, La Guindilla Taquería, Mare Nostrum, Restaurante Lebeche, Gastrobar La Fábrica, La Piscina Café Bar, La Albacería del Rey, La Piripi, Nuestra Tradición, Horus, Komo en Kasa, Solluna y El Pellizco.

La iniciativa está organizada conjuntamente por el Área de Educación del Ayuntamiento de Cartagena y el CEIP Atalaya, con la colaboración de otras áreas municipales como Comercio y ADLE, así como de entidades y organizaciones como la UCAM, el Conservatorio de Música de Cartagena, ASTUS, Ápices Salud Mental, el Centro de Día Mensajeros de la Paz, la asociación Cultivando San Antón, el Comedor Social de Cáritas, además de diversos centros educativos del municipio.

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 25 de abril a las 11.30 horas en la plaza Juan XXIII. Desde la organización se anima a las familias a participar y visitar los establecimientos durante el mediodía del sábado y el domingo.

Este proyecto educativo no se limita a un evento puntual, "constituye el resultado de un amplio itinerario formativo desarrollado a lo largo de todo el curso escolar. En él se trabajan aspectos relacionados con la salud física, emocional, social y ambiental del alumnado", han apuntado.

A lo largo de este proceso, los estudiantes participan en actividades de huerto escolar, talleres de degustación, cocina saludable, acciones de prevención y promoción de la salud, iniciativas deportivas, campañas solidarias y experiencias intergeneracionales con entidades sociales de Cartagena. Además, asumen un papel protagonista en la creación de materiales como cartelería, cuentos, refranes, cuñas publicitarias, canciones y obsequios, convirtiéndose en autores y embajadores del proyecto.