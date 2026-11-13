Salmonelosis y campilobacterosis, enfermedades más prevalentes entre las transmitidas por alimentos o agua en la Región

Una mujer se lava las manos - CARM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La salmonelosis no tifoidea y la campilobacteriosis son las enfermedades transmitidas por agua y alimentos que suponen el mayor exponente de las zoonosis en la Región de Murcia en términos de su impacto bruto en la población, según un informe sobre enfermedades de transmisión alimentaria en la Región de Murcia en el año 2025.

Este trabajo, elaborado por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, describe y analiza el comportamiento de estas enfermedades, cuya tendencia ascendente en los últimos años puede explicarse por las mejoras en la sensibilidad del sistema de vigilancia, lo que permite mejorar las actuaciones de salud pública en esos casos.

Las enfermedades transmitidas por agua y alimentos corresponden a un grupo heterogéneo de patologías infecciosas causadas por bacterias, parásitos y virus patógenos, según ha informado la Comunidad.

La implantación de un Sistema de Información Microbiológica en la Región, junto con la extensión progresiva de las pruebas diagnósticas de detección molecular de múltiples patógenos (PCR multiplex), ha posibilitado comenzar a dimensionar el verdadero alcance de estas enfermedades.

La expansión de las capacidades diagnósticas del sistema asistencial y la capacidad de recolección de datos en la Región ha sido un componente fundamental de la explicación de esta tendencia generalizada en los últimos años.

La media nacional también ha subido de forma sostenida desde que finalizó la pandemia de coronavirus.

Entre estas enfermedades también destaca la hepatitis A, cuya incidencia en los últimos años presenta un crecimiento continuado, si bien en 2025 ha estado fundamentalmente vinculado a un único brote. Cabe señalar que esta enfermedad parece haber experimentado nueva circulación también a nivel nacional.

En 2025, la mayor parte de estas enfermedades han aumentado su incidencia. Entre las que han decrecido, destaca la caída brusca de incidencia en shigelosis.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Para evitar las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, se recomienda seguir las claves de inocuidad alimentaria promovidas por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como el lavado de manos antes de manipular alimentos, así como después de ir al baño, toser o tocar animales.

También se aconseja lavar y desinfectar las superficies y utensilios con agua caliente y jabón después de usarlos. Otras advertencias son sobre la separación de alimentos crudos y cocinados, cocinar los alimentos por completo y mantener temperaturas adecuadas, así como utilizar agua y materias primas seguras.

SISTEMA DE VIGILANCIA

Las enfermedades que conforman el sistema de vigilancia de estas enfermedades son botulismo, campilobacteriosis, cólera, criptosporidiosis, fiebre tifoidea/paratifoidea, giardiasis, hepatitis A, infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga o Vero, listeriosis, salmonelosis, shigelosis, triquinosis y yersiniosis.

Entre 2015 y 2025 no se han detectado casos de botulismo, cólera o triquinosis.

La campilobacteriosis, la hepatitis A, la infección por E. coli verotoxigénica y la salmonelosis han continuado tendencias ascendentes claras entre 2024 y 2025.

Las enfermedades causadas por patógenos cuyo único huésped es el ser humano son más fácilmente controlables al estar limitado su circuito de transmisión a una única especie, mientras que el control de aquellos patógenos que pueden sobrevivir fuera de huéspedes animales se complejiza de forma extrema.

Las enfermedades de origen zoonótico, y particularmente aquellas que afectan o provienen de animales involucrados en la industria ganadera, se encuentran en un terreno intermedio, en el cual el control del riesgo requiere de la consideración de múltiples dimensiones, pero es potencialmente abordable.