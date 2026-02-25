Las obras en el Salón de Actos del Palacio Almudí comenzarán la semana que viene - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos del Palacio Almudí se convertirá en una sala polivalente con usos más diversos y abiertos a la ciudadanía como, por ejemplo, la realización de exposiciones vinculadas al Archivo municipal, así como encuentros, presentaciones y otras actividades culturales y educativas.

La reforma, que comenzará en las próximas semanas mejorará su funcionalidad y accesibilidad sin alterar la estructura histórica del edificio, respetando su valor patrimonial. De esta manera, el reforzará su papel "como un lugar activo y versátil, apto para acoger distintas iniciativas que acerquen la cultura y el patrimonio a los murcianos", según han informado desde el Consistorio.

La obra será realizada por los alumnos de la Escuela Taller del Ayuntamiento de Murcia, lo que permitirá mejorar la empleabilidad de 40 personas desempleadas del municipio, combinando formación certificada y práctica profesional en entornos reales de trabajo. Así, realizarán trabajos en el ámbito de la carpintería, la fontanería, la electricidad y los panelados.