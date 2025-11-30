Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes

Jeringuillas, gripe, vacuna, epidemia, virus - EUROPA PRESS

MURCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población general podrá vacunarse de la gripe en su centro de salud o punto de vacunación habitual a partir de este lunes. Desde este viernes, a partir de las 14.00 horas, se puede solicitar la cita previa en la aplicación y la web de Murciasalud y también se puede hacer de manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria, consultorios o puntos de vacunación habituales.

La Consejería de Salud recomienda vacunarse a toda la población diana de la campaña y también a aquellas personas de grupos no prioritarios que lo deseen, ya que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) ha alertado de una adelanto de tres a cuatro semanas en la circulación temprana de la gripe en países de la Unión Europea en relación a temporadas anteriores debido a la circulación de una nueva cepa.

Además, un estudio publicado con datos procedentes de Reino Unido refleja que se ha comprobado que la vacuna de esta temporada puede reducir el riesgo y las hospitalizaciones en niños el 75 por ciento y en mayores de 65 años un 40 por ciento, por lo que es especialmente importante realizar la vacunación de forma temprana.

Para incentivar la vacunación de los menores, este viernes, con motivo del Día del Maestro y aprovechando que los escolares de Educación Infantil y Primaria no tienen clase, la mayoría de centros de salud harán una jornada de vacunación sin cita para los niños de hasta 9 años.

Salud recomienda informarse previamente y anima a vacunar a los menores de entre 6 y 23 meses que aún no hayan sido vacunados, ya que son la población pediátrica que más complicaciones sufre debido a la gripe.

La vacuna estacional contra la gripe está recomendada especialmente para los mayores de 60 años, personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de infección, personas con patologías de base, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, trabajadores esenciales y expuestos laboralmente a aves y ganado porcino y menores de hasta 9 años.

Por su parte, la vacuna para proteger contra el COVID-19 está indicada para personas de 70 años o más y para menores de 70 años si presentan condiciones de riesgo.

Además, se recomienda también la administración a mujeres embarazadas para su protección y la de su bebé en los primeros meses de vida. Cobertura vacunal Según los datos actualizados por el Servicio de Vacunas de la Consejería de Salud, la cobertura vacunal de gripe es ligeramente superior a la campaña del año pasado por estas fechas.

Así, en mayores de 65 años se alcanza el 49,5 por ciento, mientras que la protección frente a gripe y COVID-19 entre las mujeres embarazadas asciende al 41 por ciento. Entre la población infantil, la cobertura de vacunación entre los niños nacidos entre 2016 y 2023 es del 46 por ciento.