Salud activa el Protocolo de Agresiones contra el Personal Sanitario del SMS por la agresión en el SUAP de Cieza

CIEZA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud ha activado el Protocolo de Agresiones contra el Personal Sanitario elaborado por el Servicio Murciano de Salud (SMS) tras las agresiones registradas este martes por la noche en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Cieza (Murcia).

Según informaron fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, dos mujeres fueron arrestadas por estos hechos como presuntas autoras de los delitos de lesiones y atentado contra agente de la autoridad.

El altercado protagonizado por las dos mujeres se saldó con siete personas lesionadas, entre ellos un médico, un celador, un vigilante de seguridad que intervino para detener la agresión y cuatro agentes de la Policía Local de Cieza que acudieron al lugar tras recibir el aviso.

El departamento regional liderado por Juan José Pedreño ha interpuesto la correspondiente denuncia y ha ofrecido apoyo psicológico y jurídico a los profesionales agredidos, al tiempo que ha expresado su "firme" condena a "todo tipo de agresión física o verbal a los profesionales que trabajan por la salud de todos".

Asimismo, ha llamado a la "conciencia ciudadana" para que el personal sanitario y no sanitario "pueda realizar su trabajo en condiciones óptimas, sin sentirse atemorizados o amenazados, porque constituyen un pilar fundamental de la sanidad y del bienestar de la población".

La Consejería de Salud ha recordado que recientemente se ha conocido la condena de seis meses de prisión para una mujer por agredir a un médico en el Hospital de Molina de Segura. La responsable de la agresión fue imputada por un delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

En marzo de 2024 se aprobó el II Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del SMS, un documento que incorpora las iniciativas y mejoras que se han desarrollado en los últimos cinco años para la reducción de agresiones y la minimización de sus consecuencias, y la campaña 'Cuídame tú también' para concienciar a la población sobre las agresiones a los profesionales sanitarios.