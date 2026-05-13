Salud descarta que el brote de sarampión de Alcantarilla se originara en una celebración familiar

Epidemiología busca el "caso cero" tras descartar contagios entre los tres afectados, uno de ellos un bebé de 11 meses

ALCANTARILLA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud descarta que el origen de un brote de sarampión en el municipio de Alcantarilla esté localizado en una celebración familiar en este municipio.

Desde el departamento liderado por Juan José Pedreño han explicado que el "caso cero" se desconoce y ninguno de los tres afectados -dos adultos y un bebé de 11 meses- "es el origen del brote".

En este sentido, señalan que el Servicio de Epidemiología, de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional De Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), está investigando la fuente del contagio, con el fin de prevenir la aparición de nuevos casos y proteger a las personas más vulnerables.

Por otra parte, los tres casos confirmados hasta la fecha no presentan vínculo epidemiológico entre ellos. Tienen en común que pertenecen al mismo municipio, pero, según ha precisado Salud, "no se puede afirmar que se hayan contagiado uno de otro".

Teniendo en cuenta el periodo de incubación y la fecha de inicio de síntomas de los casos, la Consejería descarta que los casos se hayan contagiado entre ellos.

En este sentido, recuerda que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que la transmisión del sarampión en España se ha reestablecido, tras una década en la que se había alcanzado el estatus de país 'libre de sarampión'.

Aunque las coberturas de vacunación en España y en la Región de Murcia permanecen "elevadas" y el riesgo de infección es "bajo", el departamento sostiene que es importante identificar precozmente a todo caso sospechoso para tomar medidas de control y prevención.

Para evitar el contagio, es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera.

Por ese motivo, se recomienda que si una persona presenta un exantema (erupción cutánea) y fiebre alta se dirija a los servicios asistenciales protegiéndose con una mascarilla para que valoren si es sarampión. Es relevante que los no vacunados se protejan, por lo que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud.