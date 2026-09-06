Salud dispone de un nuevo recurso de apoyo a las familias desde el embarazo hasta los 14 años

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha puesto en marcha la nueva página web del programa de los 'Primeros 1.000 días de vida y más', un recurso dirigido a la ciudadanía que ofrece información rigurosa y accesible para acompañar a las familias desde el inicio del embarazo, durante los dos primeros años de vida del niño y en etapas posteriores.

"Esta plataforma digital nace con el propósito de ayudar a que las familias accedan a información rigurosa que contribuye tanto a su formación en salud como al bienestar integral de niños, niñas, adolescentes y cuidadores", informó la gerente del SMS, Irene Marín.

El Programa de los 'Primeros 1.000 días de vida y más' del SMS constituye una estrategia integral que abarca la maternidad y las etapas iniciales del desarrollo, un periodo especialmente determinante para la salud física, emocional y cognitiva.

Marín explicó que "durante estos primeros años se establecen las bases del bienestar futuro, por lo que el programa coordina iniciativas de promoción de la salud, prevención y atención sanitaria".

Entre sus líneas principales se encuentran el fomento de la lactancia materna, la alimentación saludable, la actividad física y la promoción del uso responsable de antibióticos hasta la adolescencia. Además, incluye recomendaciones relativas a condiciones crónicas como obesidad y asma, y enlaces a otras páginas de interés. "Todo ello con un enfoque centrado en la familia, la equidad, la continuidad asistencial y la humanización", resaltó la gerente del SMS.

ELABORACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESIONALES

La nueva web integra contenidos elaborados por profesionales sanitarios del SMS como pediatras, matronas, enfermeras o técnicos en cuidados auxiliares de enfermería.

La ciudadanía puede acceder a materiales descargables, recursos audiovisuales y enlaces a fuentes externas de interés avaladas por organismos nacionales e internacionales, y facilitan así un acceso seguro a información contrastada.

El portal se actualizará de manera periódica para incorporar nuevos contenidos, recomendaciones y programas que el Servicio Murciano de Salud vaya desarrollando, y orientaciones según la época del año, con el objetivo de mantener un recurso vivo y útil para las familias de la Región de Murcia.

Con esta iniciativa, "la Comunidad Autónoma refuerza su compromiso con la promoción de la salud infantil, la prevención y la educación sanitaria, acompañando a las familias en etapas clave de la vida", destacan desde el Gobierno regional.

Oficina de Prensa