Salud incorporará la doble lectura de pruebas de cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, durante su intervención hoy en la Asamblea Regional - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud tiene previsto incorporar la doble lectura de pruebas de detección en el cribado de cáncer de mama mediante inteligencia artificial (IA), de modo que, mediante esta nueva metodología, se gane en precisión y mejora en la gestión de los casos, complementando el trabajo de los profesionales.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha anunciado este proyecto en la Asamblea Regional, donde ha señalado que "se implantó inicialmente en el hospital Virgen del Castillo de Yecla a finales de 2024, para poder valorar los datos obtenidos de cara a una posible extensión al resto del programa de cribado, y puede extenderse a toda la Región entre 2026 y 2027 de forma progresiva". Desde su implantación, los estudios de mama de cribado han aumentado en Yecla en más del 55 por ciento, al pasar de 1.973 en 2024 a 4.444 en 2025, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Pedreño ha explicado que esta experiencia piloto "demuestra que la aplicación de la IA optimiza el orden de lectura de las pruebas según el riesgo de enfermedad, disminuye la incertidumbre en la toma de decisiones e identifica adecuadamente los casos positivos, a la vez que mejora el tiempo de lectura y aumenta el valor predictivo positivo de los casos derivados".

Además, ayuda a agilizar el diagnóstico de esta enfermedad, ya que en la imagen tratada con IA se marcan las zonas sospechosas frente a una imagen no tratada, en la que estas no se identifican.

"Con este programa se gana en precisión en la interpretación de las mamografías que se realizan en el programa de cribado. Ello permite mejorar el diagnóstico, agilizar los procesos sanitarios y ayudar al profesional en la asistencia", ha afirmado.

"Por ello, la Consejería de Salud apuesta por la integración de IA en el proceso de interpretación de las mamografías de cribado, para su extensión a toda la Región", ha señalado el consejero.

En la Región de Murcia, el apoyo de la IA podría considerarse como un lector más, que realiza un postproceso de las imágenes de la mamografía, categorizándolas en niveles de riesgo (bajo, intermedio y alto riesgo) en función de los hallazgos encontrados. Posteriormente, un radiólogo procede a realizar el informe de las mamografías, teniendo en cuenta la información aportada por la IA.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN

La Región de Murcia fue la primera comunidad en anunciar la ampliación progresiva del rango poblacional del cribado de cáncer de mama de 45 a 74 años (antes era 50-70 años). En la actualidad, la franja de edad que se atiende es de 46 a 72 años, ambos inclusive.

El programa de prevención del cáncer de mama de la Región de Murcia es un programa organizado, de base poblacional, mediante mamografía digital. Su funcionalidad se organiza basándose en dos procesos operativos principales: el cribado poblacional del cáncer de mama, servicios donde se realizan las mamografías de cribado y se informan los estudios de cribado (Centros de Cribado); y el proceso de diagnóstico, tratamiento y seguimiento, servicios donde se cita a las mujeres derivadas de la unidad de cribado con resultado de sospecha de cáncer de mama (Unidades de Mama).

La última ronda completa del programa de cribado cáncer de mama de la Región de Murcia correspondiente al bienio 2023/2024 realizó 153.607 estudios mamográficos. En ese periodo se realizaron un total de 237.227 invitaciones al cribado, lo que arroja una tasa de participación del 64,75 por cien.

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS EXIGEN LA AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA

En el turno de intervención de los Grupos Parlamentarios estos han coincidido en señalar que el programa de cribado de cáncer de mama aún no se ha ampliado a los 45 y 74 años, como anunció el Gobierno regional, y han hecho referencia a los datos del informe de Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el cribado de este tipo de cáncer que estableció que unas 180 mujeres podrían haber sido diagnosticadas de forma más precoz en los últimos diez años.

La diputada socialista, María Soledad Sánchez-Jodar ha recriminado al consejero que el Gobierno regional anunciara que la comunidad autónoma sería la primera en ampliar el programa. "Una vez más este anuncio fue una mentira", ha añadido.

En este sentido, Sánchez-Jódar ha pedido a Pedreño "claridad en cuanto a la edad" en la que empiezan a realizarse estas pruebas.

Asimismo, ha anunciado que su grupo presentará una moción al Pleno para que el programa y las nuevas medidas se implanten por igual en todas las áreas de Salud de la Región. "No están garantizando el principio de igualdad de acceso", ha apuntado la parlamentaria, que ha afirmado que en función del municipio se realizan más o menos pruebas complementarias.

Al hilo, ha apuntado que el PSOE realizará una recogida de firmas entre mujeres que quieren que se incorpore el principio de igualdad a la implementación de este programa.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, María Eugenia Sánchez, ha coincidido en señalar que la ampliación del rango edad del programa de cribado no se haya puesto en marcha, lo que considera "de extrema gravedad". "Sino había capacidad para aumentar el cribado no debieron anunciarlo ni crear expectativas", ha añadido.

La parlamentaria ha pedido a Pedreño que publique los datos de la Consejería para contrarrestar los datos del informe de Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad.

Datos también le han pedido los diputados de Podemos IU-AV José Luis Álvarez Castellanos y María Marín, que ha criticado que "la única respuesta de la Consejería que hemos recibido en todo este tiempo es acusar a los autores del informe de tener una gran carga ideológica".

En su turno de intervención, la diputada del PP, María del Carmen Ruiz Jódar, ha acusado al PSOE de utilizar políticamente el cáncer de mama para "seguir el guión marcado desde Ferraz".

Asimismo, Ruiz Jódar ha afirmado que los grupos de la oposición de engañana a las mujeres "retorciendo y manipulando los datos". "Esto puede tener graves consecuencias: que las mujeres no acudan a las pruebas", ha añadido.

Pedreño ha afirmado que la ampliación de un programa de cribado es "complejísimo" y que se seguirá ampliando hasta llegar al rango entre 45 y 76 años prometido. Asimismo, ha afirmado que este no se ha paralizado.

Por otra parte, ha apuntado que el informe de Alianza "sí está sesgado" porque la tasa de participación del 2023 "es de aproximadamente el 70% y no del 59 o casi el 60 que dice". Además, ha apuntado que la tasa de detección está en 2,88 y no en el 2,43% y este estudio mezcla el cáncer de intervalo con las revisiones anticipadas.

Por último, ha explicado que no hay criterios claros en la tabla de ponencia de cribados de Sanidad en cuanto a las tasas de detección de exploraciones de cribado.