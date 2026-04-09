Salud lamenta la "incapacidad" de la ministra para frenar huelgas de médicos que han cancelado ya más de 1.200 cirugías

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, participa en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud - CARM

MURCIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha criticado este jueves la "incapacidad" de la ministra de Sanidad, Mónica García, para frenar los paros médicos que, según los datos autonómicos, han provocado la cancelación de más de 1.200 cirugías en las convocatorias de diciembre, febrero y marzo.

El balance de la Consejería de Salud estima además que las huelgas han afectado a 34.000 consultas externas, cerca de 6.000 pruebas y más de 57.000 consultas de Atención Primaria en la Región, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha aprovechado su participación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para denunciar la "dejadez" del Ejecutivo central al no alcanzar acuerdos con el colectivo médico.

Según Pedreño, la falta de consenso "repercute en los ciudadanos, que están viendo demoradas sus pruebas, operaciones y consultas, lo que supone además un aumento de las listas de espera".

El titular murciano ha tildado de "ineptitud" el papel de la ministra al no negociar siquiera la figura del mediador que ella misma propuso.

Durante la reunión, el consejero ha reiterado la necesidad de que el Ministerio ofrezca soluciones al "déficit creciente de facultativos especialistas", y ha advertido de que esta carencia genera una "auténtica crisis coyuntural" en todo el sistema sanitario español.

Pedreño ha exigido que el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario cuente con una memoria económica acordada con las comunidades autónomas para garantizar su viabilidad.

Finalmente, en el marco del desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2026/2030, el responsable de Salud ha reclamado la elaboración de una ley de ámbito nacional que regule los cuidados al final de la vida.

Asimismo, ha criticado que las diversas estrategias nacionales presentadas hoy, como la de donación y trasplantes, adolecen de un denominador común, la "falta de previsión económica" y la escasez de profesionales para ejecutarlas.