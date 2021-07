Murcia prohíbe la venta de alcohol desde las 22 horas y limita las reuniones a un máximo de 10 personas

La incidencia aumenta un 70% en la última semana, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años que acumulan el 56,3% de los casos

MURCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité técnico de seguimiento del Covid ha acordado limitar el derecho de reunión en espacios públicos y privados, tanto si son en interior como en exterior, a un máximo de diez personas. En concreto, el Comité ha tomado esta decisión "vista la incidencia y los ámbitos en los que se originan la gran mayoría de casos".

El Comité ha tomado esta decisión una vez analizada la evolución epidemiológica y las cifras registradas en la Región y en cada uno de los 45 municipios, así como el avance progresivo en la campaña de vacunación, según ha hecho saber el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

Asimismo, teniendo en cuenta la incidencia originada en reuniones de jóvenes y fiestas particulares, se prohíbe la venta de alcohol desde las 22.00 hasta las 6.00 horas en todo tipo de comercios y estaciones de servicio o gasolineras.

Pedreño ha admitido que hay determinados municipios que ya tienen ordenanzas sobre la prohibición del alcohol, pero otras localidades no. "Lo que intentamos con esta normativa es hacerlo extensible a toda la Región y, a través de la Consejería, sensibilizar fundamentalmente a la población para que intentemos evitar en lo máximo los botellones u otras actividades que conllevan el consumo del alcohol".

Por otro lado, la Consejería también va a continuar con las inspecciones de Salud Pública, sobre todo en los fines de semana, centrada en el cumplimiento de las obligaciones acordadas en sectores como el comercio, la hostelería y la restauración o el ocio.

Además, la Consejería ha prorrogado una semana más la limitación de la suspensión del interior del ocio nocturno y la limitación de aforos para las celebraciones y fiestas, ya que "siguen siendo el origen del 82,7% de los casos detectados en la Región", según consta en el último informe epidemiológica semanal.

La Consejería mantiene el resto de las medidas vigentes hasta ahora para seguir analizando la evolución de los casos y de los brotes detectados a lo largo de toda esta semana.

La Consejería publicará estas medidas para que entren en vigor el miércoles, pero el derecho de reunión afecta a un derecho fundamental, por lo que tendrá que ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

Al ser preguntado por la posibilidad de implantar el toque de queda, Pedreño ha explicado que todas las medidas que se pueden contemplar "siempre están encima de la mesa del Comité técnico de seguimiento del Covid". A este respecto, ha dicho estar a la espera de estudiar la evolución de la pandemia y, sobre todo, de la actual ola.

LA INCIDENCIA AUMENTA UN 70%

Pedreño ha lamentado que la segunda quincena de julio comienza en la Región con una situación en la que los casos "siguen aumentando de forma preocupante". Así, recuerda que la semana pasada se duplicó la tasa de incidencia con un aumento del 100% y esta semana se registra una semana del 70%. Así, la incidencia acumulada se sitúa en 181,8 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días; y a los 291,3 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.

El consejero ha explicado que este incremento se ha traducido en una mayor presión asistencial para Atención Primaria, que "una vez más está haciendo el seguimiento y control a todos los casos que se detectan. "Es una labor que supone un verdadero frente contra la pandemia, y donde los profesionales de Atención Primaria están demostrando, una vez más, su enorme talla profesional y personal", ha afirmado.

Al ser preguntado por los refuerzos anunciados para Atención Primaria, Pedreño ha señalado que el SMS está estudiando las zonas de salud más afectadas para ver en qué medida se les puede ayudar con los profesionales que se pueden contratar.

Según el último informe semanal del Servicio de Epidemiología, la mayor incidencia se concentra en el tramo de edad de los 15 a los 29 años, con un total de 366,9 casos en la última semana, lo que supone el 56,3%.

La Consejería contabiliza un total de ocho brotes: tres en La Manga; dos en Los Alcázares; uno en Totana; otro en Mula; y en Murcia uno más, aunque "la transmisión está ya siendo, en parte, comunitaria".

Este fin de semana se han realizado cribados poblacionales de las personas entre 16 y 30 años. En La Manga se sometió al cribado a 259 personas de las que 13 resultaron positivos; en Torre Pacheco se hizo a 373 personas con ocho positivos; y en Mazarrón 349 personas y diez positivos.

El objetivo, añade Pedreño, es "continuar con este tipo de pruebas de cribado poblacional", ya que "ayudan a precisar aún más la situación epidemiológica de la Región junto con el rastreo amplio y permanente" que realiza la Consejería. "Esto nos ha llevado a ser una de las comunidades con mejor porcentaje de trazabilidad en cuanto a rastreo y seguimiento", ha explicado Pedreño.

La evolución de las cifras durante esta última semana mantiene a la Región en un nivel de alerta 2 (medio) en el que ya entró la semana pasada.

En cuanto a la situación municipal, esta semana están en un nivel de alerta 1 (bajo) Ricote; Ojós y Cehegín. En un nivel de alerta 2 (medio) se encuentran once municipios: Abanilla; Albudeite; Alguazas;

Bullas; Calasparra; Campos del Río; Ceutí; Cieza; Lorca; Moratalla; y Puerto Lumbreras.

En un nivel de alerta 3 (alto) esta semana están los 31 municipios restantes: Abarán; Águilas; Alcantarilla; Los Alcázares; Aledo, Alhama de Murcia; Archena; Beniel; Blanca; Caravaca de la Cruz; Cartagena; Fortuna; Fuente Álamo; Jumilla; Librilla; Lorquí; Mazarrón; Molina de Segura; Mula; Murcia; Pliego; San Javier; San Pedro del Piatar; Santomera; Torre Pacheco; Las Torres de Cotillas, Totana; Ulea, La Unión; Villanueva del Río Segura; y Yecla.

Tal y como se contempla en el documento técnico de la Consejería, en este nivel 3, la hostelería reduce el aforo interior al 30% y se limitan los aforos de las celebraciones a un máximo del 30% del aforo del local sin sobrepasar las 30 personas si es en interior o 60 personas si se realiza en el exterior.

Por último, en un nivel de alerta 4 (muy alto) no se registra ningún municipio.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

Ha recordado que la medida más eficaz para luchar contra la pandemia es la campaña de vacunación, por lo que ha insistido en que "hacen falta más dosis para vacunar más y más rápido". Asimismo, ha reclamado que el Ministerio de Sanidad envíe la previsión de dosis del mes de agosto.

Ha recordado que la Consejería ha puesto en marcha ya varios procesos de recaptación de aquellas personas que, por diferentes motivos, no han podido o no han querido vacunarse. Por ello, el pasado jueves inició una campaña para las personas mayores de 50 años que no están vacunadas aún, y que pueden hacerlo pidiendo cita al teléfono '900-121212'.

Asimismo, se ha abierto la autocita para las personas entre 20 y 29 años para los municipios de Los Alcázares, Mula y Lorca, que se suman a los municipios que ya la tenían y en los que ya se está vacunando.

Para esta semana está anunciada la llegada de 59.670 dosis de Pfizer y 22.600 de Moderna. Según el informe de vacunación, esta semana la Región ha superado las 1,5 millones de dosis administradas, alcanzando las 1.539.488 dosis. El último informe del Ministerio sitúa a la Región con un 91,8% de personas mayores de 40 años con, al menos, una dosis, y de un 80,8% ya inmunizadas.

Pedreño ha confirmado que hay personas vacunadas que se han infectado. "Es un porcentaje bajo, pero los hay", ha admitido el consejero, quien ha precisado que representan un 0,07% (461 personas vacunadas que se han infectado). No obstante, ha señalado que "ninguno, en principio, reviste gravedad y los procesos son más bien leves y la mayoría asintomáticos".