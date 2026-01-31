Salud Pública estudia las enfermedades transmitidas por artrópodos para prevenir contagios

La Eliminación De Agua Estancada Para Evitar La Reproducción De Mosquitos Y Los Tratamientos Donde Habitan Son Importantes Para Frenar La Expansión De Algunas Enfermedades. - CARM

Salvo la leishmaniasis, que aumenta en el Levante español, estas enfermedades presentan una ligera tendencia ascendente MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública estudia las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores para prevenir contagios en la Región de Murcia. Un reciente estudio del Servicio de Epidemiología revela que estas enfermedades mantienen una ligera tendencia ascendente salvo la leishmaniasis, que registra un aumento mayor en la zona del Levante español.

En muchos casos las enfermedades trasmitidas por vectores no pueden prevenirse por vacunas. Por ello, su control está basado en la capacidad de reducir la fuente de vectores y su contacto con las personas.

La globalización y el cambio climático facilitan la expansión de estos vectores y elevan el riesgo de enfermedades emergentes incluso en zonas antes no endémicas, por lo que las medidas preventivas incluyen el uso de repelentes, mosquiteros, ropa protectora y la eliminación de agua estancada para evitar la reproducción de mosquitos.

El trabajo de Epidemiología sobre las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores sujetas a vigilancia en la Región señala que enfermedades como el paludismo o el dengue han seguido una tendencia de ascenso marcada a nivel global.

Sin embargo, la enfermedad por virus chikungunya ha supuesto una excepción entre estas enfermedades, fundamentalmente importadas, puesto que la situación epidémica del virus en América Latina no ha tenido un correlato en las cifras nacionales o regionales.

GRUPO DE ENFERMEDADES

Las enfermedades sujetas a vigilancia que se incluyen dentro del grupo de transmitidas por artrópodos vectores son la enfermedad por virus chikungunya, el dengue, la encefalitis transmitida por garrapatas, la fiebre amarilla, la fiebre del Nilo Occidental, la fiebre exantemática mediterránea, la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la leishmaniasis, el paludismo o malaria, la enfermedad por virus Zika y la enfermedad de Lyme.

Los datos utilizados para el estudio provienen de la notificación individualizada de casos a través del registro de enfermedades de declaración obligatoria. La fiebre exantemática mediterránea en la Región ha continuado su comportamiento habitual en 2024, y se sitúa por debajo de las cifras nacionales de incidencia, tras superarlas momentáneamente en 2022. En 2024 la Región registró cinco casos.

En cuanto a la leishmaniasis, continúa en la Región su aumento, que se ha acentuado entre 2023 y 2024. En 2024 hubo 43 casos en la Región. La evolución de la incidencia acumulada de esta enfermedad en la Región ha sido continuamente ascendente entre 2016 y 2024.

La distribución geográfica de la leishmaniasis en España es muy desigual ya que predominan las comunidades autónomas del Levante: por orden, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares y Cataluña fueron las comunidades con mayor incidencia en 2024.

Según este trabajo, en 2024 no se detectaron casos de chikungunya, encefalitis transmitida por garrapatas, fiebre amarilla, fiebre del Nilo Occidental, fiebre recurrente transmitida por garrapatas, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, enfermedad por virus Zika o enfermedad de Lyme.

Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores fundamentalmente importadas con actividad en la Región en 2024 fueron el dengue y el paludismo. Ambas se encontraban en situaciones epidémicas considerablemente distintas en el plano internacional el pasado año, que se vieron reflejadas en las cifras de notificación alcanzadas en España y la Región.

En 2024 se registraron 18 casos de dengue, todos importados de Paraguay, Chile, Maldivas, Cuba e Indonesia; y 17 de paludismo en la Región, procedentes de Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Mali y Burkina Faso. Por otro lado, la fiebre exantemática mediterránea y la leishmaniasis, con actividad endémica en la Región, experimentaron una evolución dispareja: la fiebre exantemática en la Región ha continuado en los niveles marcados en 2023, tras un brusco aumento de las cifras de notificación en 2022.

Las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores sujetas a vigilancia son un grupo heterogéneo de enfermedades en varios sentidos, puesto que comprenden enfermedades de transmisión autóctona y enfermedades para las que no existe circulación local establecida en España.

De estas, debe tomarse en cuenta la situación internacional que atraviesan para valorar su comportamiento a nivel nacional y regional. Por tanto, la interpretación de los datos debe ser acorde al contexto individualizado de cada enfermedad.