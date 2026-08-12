San Javier abre el plazo para 'Sábados que cuidan', un servicio de conciliación para familias

La concejala de Derechos Sociales, María del Mar Pérez Mateo - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

'Sábados que ciudan', el servicio ofrecido por el Ayuntamiento de San Javier para facilitar la conciliación familiar durante los fines de semana y que se desarrolla a través del Plan Corresponsables, ha abierto este miércoles su plazo de solicitud.

La concejala de Derechos Sociales, María del Mar Pérez Mateo, ha explicado durante su presentación que el programa está dirigido a familias con hijos de entre 6 y 12 años escolarizados en Educación Primaria durante el curso 2026/2027. También podrán participar menores de 5 años que vayan a comenzar primero de Primaria, según han informado desde el Consistorio.

'Sábados que cuidan' se desarrollará en la Biblioteca de San Javier desde el 5 de septiembre hasta el 19 de diciembre, excepto el 5 de diciembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Para la adjudicación de las plazas se tendrá en cuenta de manera preferente el nivel de renta y, posteriormente, circunstancias como las familias monoparentales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias en riesgo de exclusión social, solicitantes de asilo o unidades familiares con otras responsabilidades de cuidados.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Registro municipal con cita previa en el 610 395 841 o en Servicios Sociales, también con cita previa, en el 968 190 782.

Las familias que ya hayan participado en la Escuela Municipal de Verano 2026 o solicitado plaza en el Aula Matinal 2026/2027 no tendrán que volver a presentar la documentación que ya conste en el Ayuntamiento.