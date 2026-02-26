San Javier acoge la Copa de la Reina y Copa del Rey de la Liga de Luchas Olímpicas

Carlos Vives y Britany Luzuriaga representarán a la Región SAN JAVIER (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

San Javier celebra este fin de semana la Copa de la Reina y Copa del Rey de la Liga Iberdrola de Luchas Olímpicas donde se reunirán los mejores deportistas de las distintas comunidades autónomas el sábado 28 de febrero en el pabellón Príncipe Felipe de Borbón, desde las 15.30, cuando comenzarán las eliminatorias, hasta después de las 19.30 horsa cuando está prevista la entrega de trofeos.

La competición servirá para seleccionar a los deportistas que van a representar a España en los Juegos del Mediterráneo que se celebran el próximo verano en Italia, ha señalado el presidente de la Federación de Luchas Olímpicas José María López, que ha presentado el campeonato junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, el director general de Deportes, Fran Sánchez y el concejal de Deportes, Sergio Martínez, según han informado desde el Consistorio.

José María López ha destacado la presencia de las luchas olímpicas en el municipio de San Javier, que tendrá a dos de sus deportistas, Carlos Vives y Britany Luzuriaga representando a la Región en la competición del sábado.

Los dos deportistas locales, junto con las hermanas Carla y Lorena Lera, que no podrán competir, asistieron a la presentación que también contó con la presencia del club de Lucha La Palestra, a través de su presidente José Rabadán.

Durante el acto, que ha acabado con una demostración con luchadores locales y del equipo que entrena en el CAR Los Narejos, de Los Alcázares, el presidente de la Federación ha explicado que la lucha es un deporte milenario con tres especialidades dentro del programa de los Juegos Olímpicos, donde figura como el deporte de combate más antiguo a la vez que es el más representado en cuanto al número de países.

El alcalde José Miguel Luengo ha subrayado la tradición del municipio de San Javier en la organización de eventos nacionales como este y ha destacado el apoyo y la afición que ha despertado desde hace años la lucha en el municipio de San Javier. Asimismo, ha animaod a los deportistas locales a "dar lo mejor en el campeonato" y a la población a contemplar "esta competición de un deporte con una gran plasticidad".

Asimismo el director general de Deportes, Fran Sánchez ha destacado el nivel de la cita deportiva que acoge San Javier y que se encuadra en el programa de Turismo deportivo del Gobierno regional.