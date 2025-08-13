San Javier acoge este viernes el espectáculo de calle '¡Olympics!', coproducido por Nacho Vilar e Yllana

Escena de '¡Olympics!', un espectáculo coproducido por Nacho Vilar e Yllana - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

Los jardines del parque Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera, en San Javier, acogerán este viernes, a las 22.00 horas, el espectáculo gratuito de calle '¡Olympics!', en el marco del 55 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de la ciudad.

'¡Olympics!', coproducido por Nacho Vilar e Yllana, presentará a cuatro atletas que no han logrado clasificarse para participar en los Juegos Olímpicos y que deciden montar su propia competición, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Su afán de triunfo y un espíritu extremadamente competitivo hará que se desencadene un sinfín de situaciones disparatadas y surrealistas en este espectáculo itinerante, interactivo, lleno de momentos descacharrantes y para toda la familia.

Nacho Vilar e Yllana repiten con '¡Olympics!' tras el éxito de su primera experiencia juntos, 'Glubs', con más de 100 representaciones en festivales de género y diversos reconocimientos, como su nominación como finalista a los Premios Max de Teatro al Mejor Espectáculo de Calle.