San Javier amplía su infraestructura deportiva con un nuevo campo de fútbol gracias a un convenio de 150.000 euros

SAN JAVIER (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier y la Escuela de Fútbol Mar Menor han firmado este miércoles un convenio de colaboración que permitirá la adecuación integral del campo de fútbol del CEIP Joaquín Carrión Valverde, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El acuerdo incluye la cesión del terreno durante cuatro años y una inversión municipal de 150.000 euros para la creación de un campo de fútbol 11 de césped artificial.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha indicado que el Consistorio "sigue aumentando las infraestructuras deportivas en San Javier. Hace muy poquito solo teníamos un campo de césped artificial, y hoy ya contamos con varios y sumamos uno más gracias a este acuerdo".

Luengo ha subrayado que "la escuela ha pasado de tener plazas de sobra a tener lista de espera, y eso dice mucho del trabajo que están haciendo".

Por su parte, el presidente de la Escuela de Fútbol Mar Menor, Paco García, ha señalado que "la escuela cuenta con 500 usuarios, además de una larga lista de espera que no han podido practicar deporte porque las instalaciones no tenían aforo suficiente. Gracias a este acuerdo, ningún niño en San Javier se quedará sin practicar su deporte favorito".

La actuación se desarrollará sobre más de 10.000 metros cuadrados, junto al CEIP Joaquín Carrión Valverde, cuyos alumnos también podrán beneficiarse de la nueva instalación.

El director del centro, Toni García Arias, ha agradecido el gesto afirmando que "es un regalo anticipado de Navidad para los alumnos del colegio, que tendrán más oportunidades de hacer actividad física en un entorno privilegiado".

El concejal de Deportes, Sergio Martínez Ros, también ha asistido al acto, que pone de manifiesto "el modelo de colaboración entre el Ayuntamiento y los clubes deportivos para fomentar el deporte base y ofrecer más oportunidades a los niños y niñas del municipio".