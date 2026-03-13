San Javier aprueba la nueva ordenanza de vertidos para adaptarse a la normativa europea y regula el servicio de taxi

El Pleno de San Javier en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de San Javier correspondiente a marzo ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de vertidos con el objetivo de adaptarla a la nueva directiva europea de aguas residuales, según ha informado el Consistorio.

La normativa, que no se actualizaba desde 2013, incorpora un anexo de vertidos prohibidos y ajusta los valores máximos de contaminación a la regulación vigente.

El acuerdo ha contado con el apoyo del Grupo Popular, la abstención del Grupo Mixto, Pleamar y Vox, y el voto en contra del Grupo Socialista. El texto se someterá ahora a exposición pública durante 30 días.

AJUSTE DE PRECIOS EN ESPECTÁCULOS Y FESTIVALES

Asimismo, el Pleno ha dado luz verde a la modificación de la ordenanza de precios públicos para espectáculos culturales.

El concejal de Hacienda, Héctor Verdú, ha explicado que el objetivo es ajustar la entrada al caché de cada artista, ampliando los tramos de referencia de tres a siete, y ha subrayado que la medida no supone una subida, sino que mantiene precios populares por debajo del coste del servicio.

Como novedad, los espectáculos infantiles reducen su precio, pasando de los anteriores 10 y 20 euros a solo dos tramos de 5 o 10 euros, según el caché. Para el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, los precios oscilarán entre los 10 y los 40 euros.

Este punto ha sido aprobado por el Grupo Popular, Pleamar y Vox, con la abstención del Grupo Mixto y el voto en contra del PSOE.

REGULACIÓN DEFINITIVA DEL SECTOR DEL TAXI

En materia de transportes, se ha aprobado de forma definitiva la ordenanza del servicio de taxi, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El texto, consensuado con el sector tras un proceso de alegaciones iniciado en 2024, regula los requisitos de acceso a licencias, su transmisión o caducidad, además de especificar detalles técnicos de los vehículos y los derechos y deberes de profesionales y usuarios.

La votación se ha saldado con los votos a favor de PP y Pleamar y la abstención del resto de grupos.

POSICIONAMIENTO SOBRE INMIGRACIÓN Y OTROS ASUNTOS

En el apartado de mociones, ha prosperado una iniciativa presentada por Vox que manifiesta el rechazo del Ayuntamiento a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes impulsada por el Gobierno de España mediante Real Decreto.

El texto, apoyado por PP y Vox --con la abstención de Pleamar y el voto en contra de PSOE y Grupo Mixto--, insta al Ejecutivo central a someter estos procesos al debate parlamentario y a aplicar una política migratoria "ajustada a las necesidades del mercado laboral" con mecanismos de retorno.

Finalmente, el Pleno ha aprobado dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos por valor de 103.138 y 288.365 euros, respectivamente. Por el contrario, ha sido rechazada una moción de Vox contra la imposición de menús halal en centros públicos, que contó con el voto en contra de los grupos Popular, Socialista y Mixto, y la abstención de Pleamar.