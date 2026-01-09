San Javier arranca el año cultural con el VI Certamen de Teatro Aficionado 'Francisco Rubio'

Presentación del VI Certamen de Teatro Aficionado 'Francisco Rubio' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Teatro de Invierno de San Javier acogerá del 17 al 25 de enero el VI Certamen de Teatro Aficionado 'Francisco Rubio', que abrirá oficialmente la temporada cultural del municipio. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, homenajea la figura del fundador del actual Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, y mantiene vivo su espíritu original apoyando al teatro amateur.

El concejal de Cultura, David Martínez, presentó el certamen destacando que se trata del "primer gran evento cultural del año", y subrayó su vocación de apoyo al talento aficionado: "No podemos perdernos esta grandiosa oportunidad que brinda el Ayuntamiento a las compañías que dedican su tiempo al que es, sin duda, uno de los grandes tesoros culturales de la humanidad".

El programa incluye cuatro obras seleccionadas por el Grupo de Teatro San Javier, que ha coordinado el proceso de elección por segundo año consecutivo: 'Mitad y Mitad', de Jordi Sánchez y Pep Anton Nieto (Cuatro Teatro, Murcia), 'Lazarillo de Tormes, versión de Fernando Fernán Gómez' (Taller Talía, Calasparra) 'Demasiadas mujeres', creación propia (Entre Dos, Cartagena) y 'Exácticamente diversa', adaptación inclusiva de Alicia en el País de las Maravillas (Ezezaguknok, Irún).

La entrega de premios tendrá lugar el domingo 25 de enero, a las 19.00 horas, y culminará con la representación de 'El Crédito', de Jordi Galcerán, por la compañía La Cómica, dirigida por Elvira Pineda.

El certamen incluye premios con dotación económica: 1.000 euros a la mejor obra, 500 euros al mejor director y un accésit de 500 euros para cada grupo participante. Las bases están disponibles en el blog del Grupo de Teatro San Javier: grupoteatrosanjavier.blogspot.com.

Ana Díaz, miembro del grupo organizador, recalcó que "wso de teatro amateur no tiene nada que ver con lo que vais a ver. Son verdaderos profesionales. Solo les falta la paga". Por su parte, Pepe Sánchez añadió: "El teatro es vida. Y este año hay muchísima vida sobre el escenario". Todos los espectáculos serán gratuitos y abiertos al público.

ESPECTÁCULOS

'Mitad y mitad' es una popular comedia teatral escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, conocida por sus humor negro y situaciones disparatadas sobre dos hermanos lidiando con su madre enferma y sus propias crisis, y ha sido representada por diversas compañías como Quatro Teatro, que la llevó a escenarios de la Vega Baja, y otras compañías canarias. La obra explora temas familiares con comedia, aunque con un enfoque más dramático en otras versiones, y ha sido un éxito en varios teatros españoles.

La relación entre 'El Lazarillo de Tormes', Fernando Fernán Gómez y el Teatro Talía se centra en una destacada adaptación teatral de la novela picaresca, donde el Taller de Teatro Talía (de Blanca, Murcia) llevó a escena la versión en solitario de Fernán Gómez, dirigida por Antonia Martínez Llorente, recibiendo elogios por capturar la esencia crítica y humorística de la obra original, incluso en escenarios locales como el Teatro Victoria de Blanca.

Por su parte, la propuesta 'Demasiadas Mujeres' cuenta las peripecias de dos actrices en el día del estreno de su función, mientras se enfrentan en el camerino a sus propios miedos, inseguridades y conflictos. "Cuando salen al escenario, las dos intérpretes le ponen el alma a mujeres que luchan por sus derechos, que se rebelan contra sus propias historias y traspasan el miedo para vencerlo", ha explicó la actriz Flory Urrea, quien protagoniza la obra junto a Cely Dieste. "Es una obra que nos va a hacer, llorar y pensar", ha añadido Urrea.

'Demasiadas mujeres' traerá a los espectadores diferentes historias, contadas, unas veces en clave de humor, otras desde la tragedia y otras simplemente desde el realismo. Sobre el escenario del Luzzy, el público podrá conocer las vivencias de "mujeres reflejadas a través de la literatura, la historia o la mitología", ha añadido la intérprete.

Finalmente, 'Exácticamente Diversa' es el título de una aclamada obra de teatro inclusiva de la compañía vasca Ezezagunok Antzerki Elkartea, que explora la diversidad y la diferencia desde una perspectiva surrealista y onírica, mezclando realidad y fantasía para reivindicar la inclusión, la autoestima y la visibilidad de personas con diversidad cognitiva en las artes escénicas, cosechando múltiples premios nacionales por sus valores sociales, vestuario y autoría.