San Javier lanza el servicio gratuito 'Respiro' para cuidadores de personas dependientes

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, presentado el servicio 'Respiro' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Javier, a través de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia, ha puesto en marcha el nuevo servicio gratuito 'Respiro', que busca facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de aquellas personas que tienen a su cargo a mayores o personas con discapacidad dependientes.

El programa de la iniciativa, presentada por la concejala del ramo, María del Mar Pérez, consiste en la asistencia de personal cualificado que atenderá al dependiente en su propio domicilio, permitiendo un tiempo de descanso o "respiro" al cuidador principal, según ha informado el Ayuntamiento.

El servicio se estructura en dos modalidades: una atención semanal en horario de mañana o tarde, según la demanda, y otra quincenal que ofrece terapias especializadas como estimulación cognitiva, fisioterapia y gerontogimnasia.

Para optar a esta ayuda, los beneficiarios deben estar a cargo de familiares dependientes --con prioridad para los mayores de 60 años-- y acreditar que se encuentran trabajando o cursando estudios y formaciones oficiales durante la prestación del servicio. El proyecto funcionará de manera piloto hasta el próximo 31 de julio de 2026.

El plazo de solicitudes se encuentra abierto desde el pasado 9 de marzo y el acceso se determinará por estricto orden de registro hasta agotar las plazas disponibles. Los interesados deben solicitar cita previa en el teléfono '968 190 782' y presentar la documentación en el Registro de Servicios Sociales.

Esta actuación está organizada por el Ayuntamiento de San Javier y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, dentro de las subvenciones destinadas a la prestación de servicios de conciliación en la Región de Murcia.