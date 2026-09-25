San Javier pone en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas en barco por el Mar Menor

San Javier estrena un programa de visitas guiadas en barco por el Mar Menor - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Javier ha puesto en marcha un programa de visitas guiadas gratuitas por el Mar Menor, cuya primera salida se ha celebrado este viernes con la ocupación de las cien plazas disponibles en la embarcación encargada del trayecto.

La iniciativa contempla un itinerario marítimo de hora y media de duración centrado en divulgar el patrimonio natural e histórico de la laguna salada y contribuir a la desestacionalización, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

A lo largo del recorrido, un guía explica por la megafonía del barco la historia de la Academia General del Aire (AGA), las características de las islas interiores, el origen de La Manga y la tradición de las encañizadas tras atravesar el puente del Estacio.

La concejala de Turismo y Playas, Estíbaliz Masegosa, ha señalado que el objetivo principal de la medida reside en profundizar en el conocimiento del entorno y responder a la demanda del sector de articular actividades capaces de prolongar la temporada hasta el mes de diciembre.

Asimismo, Masegosa ha agradecido la asistencia del público inscrito en la activisad, de los agentes del sector y de 'influencers' de la zona cuyo contenido "contribuye a divulgar los atractivos turísticos" del municipio.

El calendario de rutas contempla cinco salidas adicionales fijadas para los días 2 y 16 de octubre, 6 y 20 de noviembre y 4 de diciembre, siempre en viernes. Las personas interesadas deberán formalizar la reserva previa de plaza en la Oficina de Turismo, a través del teléfono '968 573 700' (extensión '5126') o en la dirección de correo electrónico 'turismo@sanjavier.es'.