San Javier recupera el proyecto original de las Escuelas de Niños y Niñas de 1905 tras su restauración

Proyecto original de las Escuelas de Niños y Niñas de San Javier de 1905 - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, David Martínez, recibió este lunes el proyecto de construcción de las Escuelas de Niños y Niñas de 1905 tras finalizar el proceso de rehabilitación del documento a través del programa autonómico de restauración documental 'Restauradoc'.

La pieza histórica es un documento de propiedad municipal y detalla el diseño del edificio que funcionó como centro escolar hasta mediados de la década de los 70, una infraestructura que en la actualidad acoge las dependencias del Conservatorio de Música de la localidad, según ha informado el Ayuntamiento.

El inmueble fue obra del arquitecto Pedro Celdrán, autor de construcciones emblemáticas en la Región de Murcia como la Casa del Reloj en San Pedro del Pinatar o el Mercado de Verónicas en la capital, y cuya firma dotó al proyecto de un alto valor patrimonial y artístico.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, presidió el acto de entrega y subrayó la relevancia de la colaboración institucional para la "recuperación y conservación del patrimonio documental de los municipios" murcianos mediante la intervención técnica especializada.

El concejal David Martínez agradeció la labor de restauración al señalar que esta actuación "permite recuperar en las mejores condiciones un documento de vital importancia para el estudio de la historia del ámbito educativo de San Javier".

El edil destacó el origen del edificio en la corriente regeneracionista posterior al desastre de 1898 y afirmó que el proyecto restaurado servirá para profundizar en el conocimiento de una época que dio "tanta importancia a la educación de calidad" en el municipio.

La entrega del documento de San Javier se produjo de forma simultánea a la de otros textos históricos rehabilitados pertenecientes a ocho ayuntamientos de la comunidad que también participaron en esta convocatoria de la Dirección General de Patrimonio Cultural.