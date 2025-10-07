San Javier se rendirá a Don Juan Tenorio el próximo 25 de octubre

SAN JAVIER (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Más de 200 miembros de colectivos artísticos y culturales participarán en el espectáculo 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier', que tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre, a las 20.30 horas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Para presentar este evento, Don Juan Tenorio y Doña Inés se han 'colado' este martes en el vestíbulo del Ayuntamiento donde han recitado el célebre poema 'Don Juan Tenorio', escrito por José Zorrilla en 1844. Se trata de un adelanto del espectáculo que tras 11 años de representación se ha convertido en una tradición en San Javier y que el pasado año atrajo a 1.500 espectadores.

El espectáculo consta de una apertura con un recorrido por el cementerio antiguo de San Javier que acabará frente al escenario junto al muro exterior del camposanto. Así, es "la única representación íntegra del Tenorio que se hace en un espacio mortuorio en Europa", según ha afirmado el concejal de Cultura, David Martínez.

El edil ha señalado que el diálogo entre lo humano y lo espiritual que establece la obra de Zorrilla al hablar de amor, muerte y redención "encuentra aquí su escenario natural", en referencia al cementerio donde transcurre una parte del texto que adapta y dirige José Antonio Navas, quien también da vida a Don Juan.

El propio Navas, que junto a Doña Inés y la Muerte han acompañado a David Martínez durante la representación, ha explicado que el montaje se centra en la última parte de la obra con un especial hincapié en la redención y el perdón, "en la muerte que nos coloca frente a la vida".

El espectáculo comienza antes de la representación teatral con un recorrido por el cementerio antiguo siguiendo la estela de miles de velas, decenas de altares con imágenes religiosas, reproducciones de pinturas religiosas y la música instrumental y coral que pone sonido a un recorrido entre tumbas y panteones.

El concejal de Cultura ha anunciado la participación en esta edición de entidades culturales y artísticas como la Asociación de Belenistas de San Javier, Grupo de Teatro San Javier, Coral Stella Maris Björk, Patnia Coro de Cámara, Conservatorio Profesional de Música y Banda Sinfónica de San Javier, Coros y Danzas Mar Menor, Orfeón Fernández Caballero, Campana de Auroros de Torres de Cotillas, Orquesta de Cámara Virtuós Mediterrani y como novedad este año, varias hermandades y cofradías de San Javier y Santiago de la Ribera que levantarán altares en honor a sus hermanos difuntos.

Martínez ha agradecido la implicación de todas ellas así como de instituciones como la Parroquia de San Francisco Javier, al tiempo que ha invitado a "la ciudadanía, visitantes y amantes del teatro y la cultura a participar de esta experiencia única que une literatura clásica con una puesta en escena innovadora".

Asimismo, ha aprovechado para invitar a los vecinos a que engalanen sus nichos, tumbas y panteones para potenciar la experiencia artística y espiritual que supone 'Don Juan Tenorio. Sueño y realidad en el cementerio de San Javier'.

Las entradas están ya a la venta al precio de 15 euros en 'www.compralaentrada.com', confiterías La Cierva de San Javier y Santiago de la Ribera y Papelería Gala de San Javier. La entrada dará acceso a la representación teatral tras el recorrido previo por el cementerio, que será de acceso gratuito.