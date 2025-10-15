San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares tendrán desde hoy agua no potable y sin cortes

Vecinos de San Pedro del Pinatar recogiendo agua potable de una cuba debido a las infiltraciones en el canal de abastecimiento de la MCT tras el paso de la dana Alice - AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL PINATAR

Las pedanías de Torre Pacheco y Murcia afectadas tendrán agua este miércoles durante 12 horas

MURCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares dispondrán a lo largo del día de hoy de agua no potable y sin cortes, según han informado fuentes de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) a través de sus redes sociales, después de que los operarios hayan habilitado el paso de caudales hasta el depósito de El Mirador (San Javier) que abastecen a estos municipios.

Además, las pedanías afectadas de Torre Pacheco y Murcia tendrán agua no potable durante 12 horas este miércoles y a partir de mañana jueves y a lo largo del resto de días que se mantenga el episodio durante 8 horas al día. Tras esto, se cortará de nuevo el agua para seguir con las tareas de limpieza y desinfección.

"Según se llenen las redes municipales habrá agua en las casas para que se puedan llenar cisternas y reservar agua para limpieza de pavimentos y superficies no sensibles", han indicado desde la MCT. Este agua no se podrá usar para cocinar, para beber o para higiene personal.

Al haberse alcanzado ya el punto clave de El Mirador, se podrán desplegar más equipos en los siguientes segmentos del canal, acelerando así el ritmo de las tareas de limpieza intensiva y desinfección necesarias para el restablecimiento de la normalidad en el servicio.