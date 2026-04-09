Sánchez del Álamo renuncia a su puesto en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena tras su salida de Vox

Beatriz Sánchez del Álamo - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La edil traslada a la alcaldesa su intención de continuar en el Ejecutivo local y mantener sus responsabilidades

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La concejala del Ayuntamiento de Cartagena Beatriz Sánchez del Álamo ha comunicado formalmente a la alcaldesa, Noelia Arroyo, su renuncia al puesto que ocupaba en la Junta de Gobierno Local, tras el reciente anuncio de la edil de abandonar el grupo municipal Vox, formación bajo cuyas siglas concurrió en las pasadas elecciones.

En la misiva enviada a la primera edil, Sánchez del Álamo ha querido expresar su gratitud por la "confianza" depositada en ella tras tomar la decisión de abandonar el partido.

"La coherencia con mis decisiones, sin embargo, me lleva a renunciar al puesto en la Junta de Gobierno que me concediste siguiendo el acuerdo previo con el grupo al que ya no pertenezco", ha señalado la concejala en la carta.

Pese a abandonar el órgano de gobierno y su anterior formación política, Sánchez del Álamo ha ratificado su voluntad de mantener sus actuales competencias delegadas dentro del Ejecutivo municipal.

Según ha remarcado en el texto, "estas novedades no cambian en absoluto mi compromiso con el Gobierno municipal y seguiré trabajando por los cartageneros desarrollando mis delegaciones".