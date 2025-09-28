Sánchez Serna (Podemos): "El único objetivo del PP es competir con Vox en racismo"

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

"La reunión de Feijóo y los presidentes autonómicos del PP este fin de semana en Murcia solo persigue un objetivo: competir con Vox en racismo". Así de contundente se mostraba el coordinador de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna.

"La derecha y la ultraderecha no tienen ninguna propuesta para solucionar el problema de la vivienda y mejorar la vida de la gente trabajadora", denunciaba al hilo, "lo único que tienen que ofrecer es esto: odio, xenofobia y un chivo expiatorio que es el inmigrante".

Tras la 'cacería racista' de Torre Pacheco, el diputado de Podemos en el Congreso ha lamentado que "de nuevo la derecha convierta esta Región, esta tierra, en el laboratorio de su estrategia incendiaria", y ha denunciado que "la propuesta de Feijóo de privilegiar a unos inmigrantes sobre otros desliza al PP por una pendiente muy peligrosa, que es la del racismo de Vox y el señalamiento de un colectivo".

Frente a ello, Sánchez Serna ha asegurado que desde la formación morada "vamos a seguir plantando cara en las instituciones y en las calles proponiendo las políticas y las medidas que necesitan nuestros jóvenes, los obreros y los trabajadores de este país vengan de donde vengan", medidas entre las que se encuentran "la reducción de los precios del alquiler, la construcción de vivienda pública o invertir el dinero del rearme en sanidad y educación".

"Frente a un PP que se ha abonado a la agenda de Vox y al trumpismo, frente a un gobierno poco valiente y que se queda en las declaraciones vacías pero no hace políticas de izquierda, aquí hay una izquierda sin complejos", ha concluido Sánchez Serna, que asegura que "es más necesaria que nunca la movilización de toda la gente buena que se opone al genocidio en Gaza, el racismo y la especulación inmobiliaria".