Sanidad ultima el Plan de Salud 2026-2032 y llevará mañana su anteproyecto al Consejo de Gobierno

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MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ultima el nuevo Plan de Salud de la Región de Murcia 2026-2032 y llevará este jueves su anteproyecto al Consejo de Gobierno, según ha anunciado este miércoles la consejera, Isabel Ayala, durante el Pleno de la Asamblea Regional. La consejera ha realizado este anuncio durante una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de la normativa relativa a las listas de espera, en la que ha defendido que los últimos datos muestran una reducción de las demoras tanto en consultas externas como en intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

En concreto, Ayala ha señalado que la demora media para una consulta externa se sitúa actualmente en 69 días, 19 menos que hace seis meses y 13 menos que hace un año. Además, ha indicado que hay 9.241 pacientes menos esperando una consulta que seis meses atrás y que este es el tercer año consecutivo en el que disminuye la demora media.

Entre enero y junio, según los datos ofrecidos por la consejera, los profesionales del Servicio Murciano de Salud (SMS) realizaron más de 1,3 millones de consultas hospitalarias y respondieron a más de 207.000 interconsultas no presenciales, unas 16.000 más que el año anterior.

Por especialidades, Ayala ha destacado que Neumología ha reducido su demora en 46 días respecto a junio de 2025, Cirugía General en 38 y Dermatología en 33. En cuanto a las pruebas diagnósticas, durante el primer semestre se realizaron más de 331.000 a pacientes que estaban en lista de espera y la demora media se situó por debajo de los 30 días.

62.675 INTERVENCIONES EN EL PRIMER SEMESTRE

Respecto a la lista de espera quirúrgica, Ayala ha cifrado la demora media en 94 días, ocho menos durante el primer semestre. Entre enero y junio se llevaron a cabo 62.675 intervenciones frente a unas 53.500 nuevas entradas en la lista, lo que supone cerca de 9.200 operaciones más que incorporaciones durante ese periodo.

La consejera también ha indicado que el SMS cuenta con 29.042 profesionales, 5.270 más que en marzo de 2020, y que desde 2023 se han destinado más de 110 millones de euros a actuaciones dirigidas a mejorar las listas de espera. A ello ha añadido "un nuevo refuerzo de 20 millones de euros" para continuar reduciendo las demoras.

Ayala ha señalado asimismo que las huelgas de facultativos convocadas en el ámbito nacional han obligado al SMS a suspender y reprogramar más de 140.000 consultas hospitalarias y de Atención Primaria, cerca de 2.000 intervenciones quirúrgicas y más de 10.000 pruebas complementarias.

"Detrás de cada una de esas cifras hay una persona", ha afirmado la titular de Sanidad, que ha defendido que el Gobierno regional está aumentando la actividad, reforzando las plantillas, ampliando la atención en horario de tarde y destinando recursos extraordinarios a reducir las listas de espera.

6.894 PACIENTES SUPERAN LOS 150 DÍAS DE ESPERA

Por su parte, la diputada socialista María Soledad Sánchez ha cuestionado los datos ofrecidos por el Ejecutivo autonómico y ha asegurado que en junio de 2026 había 6.894 personas esperando una intervención quirúrgica durante más de 150 días, frente a las 6.895 que se encontraban en esa situación en junio de 2025. "Ustedes han reducido la lista de espera en intervenciones quirúrgicas por encima de los 150 días que establece la ley en una persona, una persona en un año", ha reprochado Sánchez a la consejera, tras señalar que se trata de datos oficiales del propio Servicio Murciano de Salud.

La diputada del PSOE ha reclamado además la contratación de más personal sanitario para reducir la sobrecarga laboral de los profesionales y ha pedido al Ejecutivo autonómico que cumpla las estrategias regionales de mejora de Atención Primaria y Salud Mental. Sánchez también ha criticado el funcionamiento de las interconsultas no presenciales y ha asegurado que algunas tardan "más de tres meses" en ser contestadas por el especialista cuando, según ha indicado, las recomendaciones recogidas en las guías establecen un plazo máximo de una semana.

Ayala, por su parte, ha defendido que la Región se encuentra por debajo de la media nacional en tiempo medio de espera, con 32 días menos en consultas externas y 22,26 días menos en intervenciones quirúrgicas. "Nuestro objetivo no es compararnos con nadie, nuestro objetivo es seguir reduciendo las esperas de nuestros pacientes", ha concluido la consejera.