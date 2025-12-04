Santomera adaptará las pistas de petanca para protegerlas del sol y la lluvia

SANTOMERA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha sacado a licitación el proyecto de acondicionamiento y cubrición de las pistas de petanca municipales, una actuación que permitirá disfrutar de estas instalaciones en mejores condiciones y durante todo el año.

El proyecto prevé la construcción de una estructura metálica de gran resistencia que protegerá las pistas de la lluvia y la radiación solar, garantizando un uso óptimo en cualquier época. La cubierta abarcará una superficie de 221 metros cuadrados, correspondiente al espacio de juego actual, y supondrá una mejora notable para la práctica deportiva, así como para la organización de actividades y competiciones, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Además de la nueva estructura, la intervención contempla la instalación de un sistema renovado de canalones y bajantes para asegurar la correcta evacuación de aguas, junto a mejoras en la red eléctrica destinadas a la colocación de nuevas luminarias. La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 92.887,07 euros y un plazo de ejecución estimado de tres meses.

El alcalde de Santomera ha subrayado que "la petanca es un deporte profundamente arraigado en nuestro municipio. Con esta intervención damos mejoramos la accesibilidad, el bienestar y las oportunidades de convivencia y actividad física de los jugadores de petanca".

Esta licitación se suma a la reciente inauguración del graderío cubierto del Campo de Fútbol, dentro del Plan de Infraestructuras Deportivas del municipio.

Este plan incluye igualmente la construcción de nuevos vestuarios y un graderío en el Campo de Hockey Antonio Morales, con un presupuesto de licitación de 360.879 euros cofinanciado por la Dirección General de Deportes; la remodelación de la pista de running, y la creación de nuevos espacios al aire libre, entre ellos una moderna pista de baloncesto, dos áreas activas de fitness, una pista de vóley playa y dos de pickleball.