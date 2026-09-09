Santomera coordina todos sus recursos y reclama actuaciones preventivas ante la posible llegada de lluvias intensas

El alcalde, Víctor Martínez, preside la reunión de trabajo para coordinar y preparar todos los recursos municipales ante la posible llegada de episodios de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha celebrado una reunión de trabajo para coordinar y preparar todos los recursos municipales ante la posible llegada de episodios de lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos.

El alcalde, Víctor Martínez, ha presidido la reunión, en la que han participado Policía Local, Protección Civil, Aguas de Santomera, las comunidades de regantes y los servicios municipales de Infraestructuras.

Durante el encuentro se han revisado protocolos, puntos sensibles y medios disponibles para actuar con rapidez ante cualquier incidencia, según ha informado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha trasladado tanto a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) como a la Junta de Hacendados la necesidad de actuar en sus respectivos ámbitos de competencia y mantener en las mejores condiciones posibles los cauces, ramblas y elementos de evacuación de aguas.

En concreto, ha solicitado a la CHS que, con carácter urgente, inspeccione y revise el estado de los ríos, ramblas y demás cauces de dominio público hidráulico que discurren por el municipio, realizando las labores de limpieza, desbroce y retirada de arrastres, cañas, lodos o vegetación que sean necesarias para garantizar su capacidad de desagüe.

Martínez ha explicado que "la prevención es fundamental; por eso trabajamos con antelación, coordinando recursos y reclamando a cada administración y organismo que actúe allí donde tiene competencias".

Ante cualquier episodio de alerta, el Ayuntamiento recuerda la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y zonas inundables, y seguir siempre la información y las indicaciones de los canales oficiales.

"Seguimos trabajando y preparados para actuar cuando sea necesario", ha concluido el alcalde.