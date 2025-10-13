Santomera y Todi (Italia) sellan su hermanamiento para estrechar lazos culturales, sociales y educativos

Los alcaldes de Santomera (Murcia) y Todi (Italia), Víctor Martínez y Antonino Ruggiano, respectivamente, durante el acto de hermanamiento de ambas ciudades - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera y la ciudad italiana de Todi han formalizado este fin de semana su hermanamiento en un acto institucional celebrado en la localidad umbra, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Este acuerdo une oficialmente a ambos municipios con el objetivo de fomentar intercambios sociales, culturales, científicos, deportivos y educativos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de sus comunidades.

La delegación santomerana, encabezada por el alcalde, Víctor Martínez, ha viajado a Todi para culminar este proceso que simboliza la unión entre dos pueblos con raíces compartidas, especialmente ligadas a la figura de la beata Madre Esperanza, nacida en El Siscar (Santomera).

Durante la estancia, la delegación santomerana, en la que han participado Patricia García, concejal de Comercio, y Maribel Aracil, concejal de El Siscar, ha asistido a diversos encuentros institucionales y culturales y ha visitado el Santuario de Collevalenza, lugar en el que falleció la beata Madre Esperanza el 8 de febrero de 1983 y donde, según su deseo, reposan sus restos.

El alcalde, Víctor Martínez, ha destacado "el afectuoso recibimiento del pueblo todino" y ha agradecido a su homólogo, Antonino Ruggiano, "su implicación y generosidad para hacer realidad este sueño compartido".

"Nos llevamos el cariño, la hospitalidad y la cercanía de todos los todinos y todinas, que nos han hecho sentir como en casa. Desde hoy, nuestras ciudades trabajarán juntas para impulsar proyectos que fortalezcan ambos territorios", ha subrayado el regidor santomerano durante el acto de firma del hermanamiento.

El acuerdo contempla la creación de un programa conjunto de actividades destinado a reforzar los lazos sociales y culturales entre ambas comunidades.

"Nos hermanamos con una de las ciudades más bellas del mundo, la tierra donde Madre Esperanza dejó su legado eterno", ha añadido Martínez, que ha insistido en que "este fin de semana hemos culminado un proceso que une a nuestros pueblos en la historia, la fe y la esperanza".