Sean Frutos anuncia su primer disco en solitario tras la disolución de Second

Sean Frutos - ALL SOUND

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sean Frutos, el que durante 27 años fue la voz de la banda murciana Second, publicará su primer disco en solitario tras la disolución de la formación en diciembre de 2023.

Este trabajo saldrá el 13 de noviembre, el día de su cumpleaños, y una semana antes del concierto que ofrecerá en el Teatro Circo de Murcia, según anunció este lunes en la presentación de su carrera en solitario.

Ahora, como artista independiente puede "hacer las canciones que quiera y sacarlas cuando quiera", por eso decidió ofrecer un solo concierto en 2026 en Murcia, cuyas entradas salieron a la venta este lunes y se agotaron en minutos.

'Lo volvería a hacer' es el título de la primera canción que ha publicado y en la que reconoce que "los errores cometidos han hecho que sea quien soy". En ella ha contado con Jorge Guirao en la producción, el guitarrista de Second, que también se subirá con él al escenario del Teatro Circo donde se despidieron hace dos años y donde ofrecerán un concierto eléctrico con banda y sin asientos en el patio de butacas.

"Con Jorge he crecido musicalmente, ha sido mi mitad creativa, con solo vernos sabemos qué hacer en el siguiente paso", aseguró. Por eso, "cuando decidí volver no dudé, él tampoco", añadió.

'Lo volvería a hacer' comenzó a fraguarse hace un año. "No quería sacar nada hasta que no tuviera algo interesante", explicó sobre su nuevo tema, que compuso "en muy poco tiempo" cuando "empezaron a salir todos los pensamientos del año anterior".

Días antes del anuncio de su regreso hizo una publicación en Instagram "como diciendo 'estoy aquí de nuevo' y se hizo viral". La respuesta del público le sorprendió ya que se confesó "muy pesimista" en este aspecto, aunque reconoció ser consciente de que el público le quería volver a ver.

Además de este nuevo tema y el disco, Frutos anunció dos nuevas canciones en las que ya está trabajando, 'Volvemos a la fuente' y 'Con pasos cortos'.

El cartel del concierto, obra de Van Saiyan, le muestra en el Teatro Circo, un escenario "testigo de grandes momentos de Second", recordó. En él se grabó '15' en directo, hicieron conciertos con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y los tres últimos de despedida.

En ese adiós contaron con Rafa Val (Viva Suecia) y Antonio García y Daniel Sánchez (Arde Bogotá), artistas a los que agradeció que les tengan presentes y de los que dijo que están consiguiendo cosas que "nosotros no podíamos ni imaginar".

"Es el recinto perfecto, me gusta poder mirar a los ojos y que el mensaje llegue de una manera más cercana", explicó. "Me gusta que Murcia sea el principio y el fin de todo", apuntó.

En este reencuentro, sonarán temas de Second, "todas las letras son mías, me lo he ganado", bromeó.