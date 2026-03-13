Sean Frutos estrena single, 'Lo volvería a hacer'

Sean Frutos - ALL SOUND

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras más de dos años de silencio, Sean Frutos, la voz que lideró durante 27 años la banda murciana Second, regresa con el estreno de su primer single, 'Lo volvería a hacer'.

"Es una invitación luminosa a abrazar cada paso, incluso los que no fueron tan firmes. Porque el camino nos moldea. La canción levanta la voz contra el arrepentimiento y lo transforma en destino: todo lo vivido nos ha traído hasta aquí, con nuestras cicatrices convertidas en testigos de lo que somos", han explicado desde All Sound.

La carrera de Second estuvo marcada por la autenticidad. El grupo conquistó escenarios y público a golpe de conciertos diferentes, enérgicos y elegantes, dejando una huella imborrable en la música española.

Ahora Sean no vuelve desde la prisa ni desde la nostalgia, sino desde un lugar más profundo. Está aquí porque las canciones, las melodías y las letras han vuelto a aparecer de forma natural, honesta y verdadera.

'Lo volvería a hacer', es un medio tiempo que crece, hasta estallar en un grito que ya es consigna: "Está grabado en mi piel. Lo volvería a hacer". Tiene la rabia perfecta para la épica del directo, que es el lugar natural de Sean Frutos, y es que cada actuación la toma como un acto de transformación a través del arte, han apuntado.

Pocos han emocionado así y el regreso a las tablas está cada vez más próximo. Con baterías vivas, pianos y sintetizadores que crean atmósferas cargadas de emoción, y guitarras que no irrumpen, sino que atraviesan el alma, el tema está producido por Jorge Guirao (guitarrista de Second) y el propio Sean Frutos. Grabado en Kid-A Studios, con Madbel al piano y sintetizadores, y Jorge Guirao a las guitarras y bajo. Las baterías son de Pablo Roda en "El Palast", y está mezclado por Lalo Gómez-Vizcaíno y masterizado por Ruslan Slatin.