Sean Frutos, el ex-cantante de Second, anuncia su carrera en solitario y su primer single, 'Lo volvería a hacer'

Sean Frutos, el ex-cantante de Second, anuncia su carrera en solitario - INSTAGRAM SEAN FRUTOS

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sean Frutos, el que durante más de 25 años fuera cantante de la banda murciana Second, ha anunciado el comienzo de su carrera en solitario dos años después de que el grupo se disolviera en diciembre de 2023 tras tres conciertos de despedida en el Teatro Circo de Murcia.

A través de un video que publicó este domingo por la noche en su cuenta de Instagram, el cantante ha comunicado que el 13 de marzo publicará un primer single bajo el título 'Lo volvería a hacer'.

"Después de tanto tiempo uno no sabe si vais a estar ahí y si os va a seguir interesando lo que quiero que contaros y comprobar que sí me ha emocionado mucho", explica el cantante como agradecimiento a la respuesta del público tras el anuncio de su regreso la pasada semana.

Sobre el single, Frutos ha adelantado que se trata de una canción "que tiene varios mensajes" entre los que destaca "no arrepentirse de ciertas cosas y mirar adelante con una visión de pasado". Además, hace hincapié en "lo interesante que son la distancia y el tiempo para darte cuenta de las personas que permanecen, las que cuando ya no eres mercancía de nadie y careces de valor para cierta gente siguen ahí".

"He contado para la producción y montando las canciones con una persona que creo que os va a gustar que este aquí y también con otros amigos que han grabado sus instrumentos", ha adelantado.

El cantante, que ha anunciado que sacará más canciones durante este año, también ha compartido su deseo de "poder vivir de nuevo la experiencia de un directo con todos vosotros, sentir esa magia, esa conexión, mirarnos a los ojos y vivirlo aunque sea una vez más" por lo que hará "todo lo posible" para organizar algo para final de año "con canciones de toda la historia y con canciones extra recientes".

"SECOND ERA LO MÁS GRANDE"

"No tenía ningún plan cuando Second se disolvió", ha explicado el cantante en la que es la primera declaración sobre la desaparición de la banda. "Lo que sí tenía claro es que no quería sacar lo primero que se me ocurriera, si las canciones, las melodías y las historias que contar venían las iba a grabar", ha apuntado.

"Para mi Second era lo más grande, mis compañeros y yo conseguimos cosas muy bonitas, ahora hay que mirar hacia el futuro, con una mirada al pasado nostálgica pero también alegre", ha señalado.