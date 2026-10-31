El SEF lanza más de 300 cursos gratuitos para formar o mejorar las competencias

El SEF pone en marcha 301 cursos de formación a lo largo del mes de noviembre - CARM

MURCIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, lanza este mes de noviembre un total de 301 cursos gratuitos con 5.899 plazas disponibles para facilitar que personas desempleadas y ocupadas puedan adquirir o mejorar sus competencias profesionales en sectores clave de la economía regional.

Se trata de una oferta formativa amplia y diversificada que se desarrollará en 29 municipios de la Región de Murcia con una suma total de 56.518 horas de formación y que abarcan 21 familias profesionales.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, subrayó que el objetivo de estas acciones formativas "es que cualquier persona encuentre el curso o los cursos que le permitan prepararse en el sector que le interesa o en aquellas especialidades más demandadas por las empresas de su entorno e incrementar así su nivel de empleabilidad".

"Es una manera de acercar las oportunidades de formación a los distintos municipios al mismo tiempo que facilitamos al tejido empresarial de cada zona profesionales con la cualificación que necesitan", señaló.

De los 301 cursos programados para este mes de noviembre, un total de 199 están dirigidos de manera prioritaria a personas desempleadas y ofrecen formación en actividades muy diversas que van desde oficios tradicionales a especialidades vinculadas a nuevos ámbitos profesionales que requieren personal cualificado.

Así, por ejemplo, entre los primeros figuran los cursos de 'Aparado y cosido de alpargatas y calzado de yute', que arrancará en Caravaca de la Cruz y permitirá a 15 personas aprender un oficio artesanal con una larga tradición en la comarca del Noroeste.

En el caso de la formación en tecnologías digitales y nuevas especialidades, el SEF ofrece por ejemplo el curso 'Drones en emergencias y seguridad', que se desarrollará en Jumilla con una capacidad para 20 alumnos. Esta formación permitirá conocer las aplicaciones de esta tecnología en ámbitos como la seguridad y la atención a emergencias.

Por su parte, las personas ocupadas podrán elegir entre 102 cursos diseñados para actualizar sus conocimientos, incorporar nuevas herramientas a su actividad profesional o adquirir competencias que les permitan reorientar su trayectoria laboral. En esta programación tienen especial protagonismo las acciones formativas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en distintos sectores.

De esta forma, se incluyen cursos como el de 'TikTok para empresas' o 'Twitter para el negocio', dirigidos a mejorar el aprovechamiento de las redes sociales en el ámbito empresarial, así como distintas acciones formativas sobre inteligencia artificial aplicada a diferentes actividades profesionales.

Las personas interesadas en conocer la oferta completa de cursos programada para noviembre, así como las fechas y los lugares de impartición, pueden consultar la sección 'Busco formación' de la página web del SEF o de la aplicación 'SEF Móvil'. Si el plazo de inscripción del curso elegido continúa abierto, deberán ponerse en contacto directamente con la entidad que lo imparte para presentar su solicitud.