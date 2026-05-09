El SEF lanza una nueva edición de 'COE Ilumina' para ayudar a 20 emprendedores a desarrollar una idea de negocio

MURCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), lanza una nueva edición del programa 'COE Ilumina', que permitirá a 20 personas con vocación emprendedora recibir asesoramiento y acompañamiento para desarrollar una idea de negocio.

La iniciativa, de carácter gratuito y que arrancará el próximo 12 de mayo en la sede del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) de Murcia, se estructura en ocho sesiones que permitirán a sus participantes hacer un recorrido de descubrimiento personal y profesional orientado a activar su potencial emprendedor y a ayudarles a adquirir las herramientas necesarias para diseñar un proyecto empresarial propio.

"El éxito de la edición anterior, que concluyó con siete de sus 18 participantes con un proyecto ya en marcha, demuestra que este programa representa una oportunidad real para quienes contemplan el autoempleo como salida profesional pero carecen de la formación y apoyo necesarios para dar el salto definitivo al mundo empresarial", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

Una de las principales novedades que introduce 'COE Ilumina' es que se centra en la fase cero del emprendimiento, cuando la idea incluso aún no está definida. Para ello, los formadores que guiarán a los participantes en estas sesiones trabajarán la mentalidad emprendedora, la autonomía personal y la capacidad de liderazgo.

El programa ha incluido sesiones de mentoría individualizada para aquellas personas con interés real en el autoempleo o la creación de una empresa, reforzando así su acompañamiento hacia el emprendimiento. Además, se facilitará la conexión con servicios técnicos y asesoramiento especializado para continuar avanzando en el desarrollo de sus proyectos.

Las sesiones contarán con la participación de Ana Conesa, mentora, emprendedora y empresaria, vicepresidenta de AJE Región de Murcia y socia fundadora de YoHumanize y HumanQuantic, quien aportará su experiencia y trayectoria en el ámbito del emprendimiento y la innovación junto al equipo del SEF.

El plazo de inscripción continúa abierto tanto para personas en situación de desempleo como para trabajadores en activo que deseen mejorar su situación laboral a través del emprendimiento. Solo hay que completar el formulario que se ha habilitado en la página web del SEF. Esta actuación se enmarca en la actividad del COE Región de Murcia, que cuenta con sedes en Murcia y Cartagena como espacios de referencia para la innovación, la orientación y el asesoramiento vinculado al empleo.