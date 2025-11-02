El SEF oferta en noviembre más de 370 cursos gratuitos con 5.531 plazas para desempleados y ocupados

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ofrece en el mes de noviembre un total de 378 cursos gratuitos con 5.531 plazas disponibles, dirigidos tanto a desempleados como a trabajadores en activo.

Estos cursos se impartirán en 34 municipios de la Región, con una suma total de 55.837 horas de formación. De los cursos ofertados, 83 están destinados específicamente a personas ocupadas, con el objetivo de mejorar su cualificación y favorecer la promoción profesional dentro de las empresas.

Las capacitaciones abarcan 24 familias profesionales, entre las que destacan las de 'Comercio y Marketing', con 45 cursos, y 'Administración y Gestión e Informática' y 'Comunicaciones', con 41 cursos cada una. Además, la oferta incluye 25 cursos centrados en sectores emergentes, como la gestión de recursos energéticos en la empresa; la teleformación; el uso de herramientas de Inteligencia Artificial y ChatGPT y otras áreas vinculadas a la transformación digital.

Entre las acciones formativas programadas figuran cursos de gestión integrada de recursos humanos; socorrismo; drones en emergencias y seguridad; robótica; atención a personas dependientes o idiomas, entre otros. La directora general del SEF, Pilar Valero, destacó que "la oferta formativa de la Consejería de Empleo sigue adaptándose a las demandas del mercado laboral, combinando la mejora de las competencias tradicionales con la preparación para los empleos emergentes".

"Nuestro objetivo es que cada persona en la Región, esté o no trabajando, tenga la oportunidad de actualizar sus conocimientos y mejorar su empleabilidad a través de una formación de calidad", añadió Valero. La programación completa puede consultarse en la sede electrónica del SEF.

La inscripción para varios de estos cursos permanece abierta, por lo que las personas interesadas pueden formalizar su solicitud en el apartado 'Busco Formación' o mediante la aplicación móvil del SEF, donde también figuran los datos de contacto de las entidades que imparten cada formación.