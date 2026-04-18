El SEF prepara un informe en colaboración con 770 empresas para ajustar la formación al empleo

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ultima un nuevo informe de prospección de necesidades formativas del mercado laboral en el que colaboran 770 empresas.

Este estudio se suma a otras investigaciones del SEF dirigidas a identificar los perfiles profesionales más difíciles de encontrar en la Región de Murcia, con el fin de ajustar la formación a las demandas del mercado laboral. Entre ellas, destaca el informe elaborado hace unos meses en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Consejo Económico y Social (CES).

"Para el SEF es prioritario disponer en cada momento de una radiografía precisa del mercado de trabajo regional, porque es la base para ofrecer programas formativos ajustados a lo que nos demandan las empresas. De esta forma, no solo optimizamos los recursos públicos, sino que también favorecemos que la formación se traduzca en empleabilidad efectiva y crecimiento sostenible para la Región de Murcia", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

Este nuevo informe supone un cambio metodológico en la detección de necesidades formativas del tejido empresarial, al basarse en la recogida de información a partir de una muestra de 770 empresas de la Región. La selección de estas entidades responde a criterios de representatividad por sectores, tamaño y ámbito comarcal.

En concreto, el formulario remitido a las empresas plantea cuestiones como si han detectado carencias formativas en su personal y, en caso positivo, en qué áreas. Una vez analizadas las respuestas, que hasta el momento han permitido identificar más de un millar de necesidades vinculadas a ocupaciones específicas, el SEF completará la información con los resultados de ejercicios anteriores, cruzando las necesidades detectadas con la inserción de las acciones formativas.