El SEF suscribe 371 acuerdos con empresas para facilitar que jóvenes titulados accedan a su primera experiencia laboral

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha facilitado a lo largo de este año la firma de 371 acuerdos de prácticas no laborales entre empresas y jóvenes desempleados, con una duración de entre seis y nueve meses.

La finalidad de estas prácticas no laborales es facilitar que jóvenes desempleados con titulación, ya sea universitaria, de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad, accedan a su primera experiencia laboral. Para ello, estas prácticas, que no suponen una relación laboral, siempre tienen que desarrollarse en ocupaciones relacionadas con la formación que poseen sus participantes.

Para poder incorporar jóvenes mediante esta modalidad, las empresas deben suscribir previamente un convenio con el SEF, lo que les permite, durante su vigencia, formalizar acuerdos de prácticas con el número de personas que consideren oportuno, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Las personas participantes recibirán de la empresa o grupos empresariales una beca de apoyo cuya cuantía será, como mínimo, del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) mensual vigente, debiendo darles de alta además en la Seguridad Social.

La directora general del SEF, Pilar Valero, ha destacado que "el objetivo de la realización de las prácticas profesionales es mejorar la empleabilidad y adecuar los conocimientos prelaborales de cada demandante de prácticas al entorno productivo del mercado de trabajo en el que se desarrollan, asegurando una experiencia que suponga un valor añadido para su currículo".

Asimismo, ha subrayado que "al igual que se trata de un proyecto de gran interés para las personas que realizan las prácticas, también supone una oportunidad para las empresas, que pueden contar con talento joven aplicando sus conocimientos y aprendizaje en un entorno real de trabajo".

AYUDAS A LAS EMPRESAS

Para incentivar que las empresas y personas trabajadoras autónomas de la Región suscriban estos convenios de prácticas no laborales, el SEF lanza cada año una línea específica de subvenciones que permiten optar a una ayuda de hasta 2.200 euros por cada joven que incorporen en su plantilla bajo esta modalidad. Para ello, deberán acogerle durante un periodo mínimo de seis meses y abonarle al menos el 110 por ciento del Iprem, lo que supone una retribución mensual de 660 euros.

En concreto, la convocatoria de este año 2025, que estuvo abierta hasta el 15 de octubre, ha permitido al SEF conceder 248.600 euros en ayudas a empresas y autónomos, que se ha traducido en 118 oportunidades para menores de 30 años.