Segado (PPRM), sobre Lucas: "No dota de medios suficientes a la Guardia Civil y no le queda más salida que la dimisión" - PPRM

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha exigido este viernes la dimisión del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, al que ha acusado de ocultar información sobre los tres agentes de la Guardia Civil heridos durante una operación y de no dotar a los efectivos de medios "suficientes" para hacer frente a estas embarcaciones.

"Si el delegado de Sánchez en la Región Francisco Lucas es un mentiroso que oculta información sobre los tres agentes heridos en la última operación contra las mafias, un irresponsable que se va de vacaciones en plena oleada de narcolanchas en las costas de la Región y un incapaz que no dota de medios suficientes a la Guardia Civil para desarrollar su trabajo, no le queda más salida que la dimisión", ha señalado Segado.

El portavoz parlamentario ha anunciado además que el Grupo Parlamentario Popular solicitará la comparecencia de Lucas en la Asamblea Regional para que explique la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la llegada de embarcaciones a las costas murcianas y los medios disponibles para combatir el narcotráfico, según ha informado la formación política.

En este sentido, ha señalado que Lucas "no debería tener ningún miedo en dar explicaciones si, como asegura el PSOE, todo está controlado y no hay nada que ocultar". Segado ha cuestionado además que el delegado del Gobierno no informara inicialmente de que tres agentes habían resultado heridos en la operación.

"El señor Lucas ocultó esa información de forma deliberada, lo que le convierte en un mentiroso, y además lo hizo para eludir su responsabilidad de que los agentes tengan que hacerse a la mar en inferioridad de medios respecto a las mafias", ha afirmado.

Segado ha reclamado explicaciones sobre los medios disponibles para la Guardia Civil y ha preguntado a Lucas si considera suficientes los recursos destinados a combatir a las narcolanchas y si puede garantizar la seguridad de los agentes y de las costas de la Región. Asimismo, ha cuestionado la gestión de la presión migratoria y ha señalado que, según sus datos, se han producido más de 110 desembarcos en lo que va de año. "¿Con un desembarco cada dos días, considera 'controlada' la situación?", ha preguntado.

El portavoz del PP también ha criticado que Lucas haya anunciado que ofrecerá explicaciones sobre las últimas operaciones una vez concluyan las diligencias. "Ahora dice que dará explicaciones en unos días, pero que de momento guardará silencio mientras dure la instrucción, en la que se refugia para no dar la cara", ha reprochado.

Por último, Segado ha defendido la necesidad de garantizar que los agentes dispongan de los medios necesarios para desarrollar su labor. "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asumen un riesgo cuando tienen que luchar contra la delincuencia, pero además el Gobierno de España les deja con peores medios de los que tienen las propias mafias", ha concluido.