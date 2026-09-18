La segunda edición de La Disquera reunirá en Murcia a 16 sellos y más de 20 actuaciones - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de La Disquera, encuentro dedicado a la música independiente, reunirá del 22 al 26 de septiembre en Murcia a 16 sellos discográficos independientes nacionales, más de una decena de medios especializados y más de 20 actuaciones musicales, además de encuentros profesionales, presentaciones, firmas de discos y programas de radio y podcasts en directo.

La programación ha sido presentada este viernes por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, y el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, junto a representantes de los sellos murcianos La Semilla MGMT, Perdición, Hurra!, Grabaciones Vistabella y Son Buenos, promotores de la iniciativa junto al Consistorio y Estrella de Levante.

Una de las principales novedades de esta segunda edición será la celebración, el próximo 24 de septiembre, de los primeros Premios de la Música Independiente de la Región de Murcia 'La Disquera Awards', que reconocerán a artistas, bandas y proyectos vinculados a la música independiente regional. Cerca de 500 personas han participado en la fase de votación popular, después de una primera selección realizada por un jurado profesional, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La Disquera reunirá a artistas, productores, medios de comunicación, sellos discográficos y otros profesionales del sector y contará con actividades destinadas a poner en contacto a compositores, intérpretes y grupos emergentes con sellos, estudios de grabación, editoriales musicales, productores, distribuidores y music supervisors.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará los días 22 y 23 de septiembre con el primer Taller de Composición y Producción, organizado junto a la Fundación SGAE. El Cuartel de Artillería acogerá este encuentro entre jóvenes artistas emergentes y productores y profesionales como Dani Sabater, Félix Esteban y el ingeniero de sonido Antonio Navarro.

El 24 de septiembre se celebrarán los 'La Disquera Awards', mientras que el viernes 25 de septiembre tendrá lugar en la Sala REM la Fiesta MusicAdders de La Disquera, centrada en las nuevas herramientas de distribución digital y las plataformas independientes. En ella actuarán Aurora Plazza, Billman y Ave Alcaparra.

El programa continuará el sábado 26 de septiembre en el Cuartel de Artillería, donde desde las 11.00 horas se instalará un mercado especializado con sellos independientes nacionales y se desarrollarán showcases en dos escenarios, encuentros profesionales, conciertos, charlas, firmas de discos y grabaciones de programas de radio y podcasts en directo.

La jornada contará también con la participación de entidades como la Unión Fonográfica Independiente (UFi), la editorial Clippers y la distribuidora MusicAdders, además de profesionales especializados en promoción, distribución y desarrollo artístico.

Entre los artistas incluidos en la programación figuran Anaut, Bicicleta, Clara Plath, Los Amigos de los Animales, Ruto Neón, Pértiga, Radio Palmer, La Chance y Gluu!, junto a otros representantes de la escena independiente regional y nacional.

La Disquera incluirá asimismo encuentros y debates sobre la situación de la industria musical, con la participación de profesionales, periodistas y medios especializados como Radio 3, Mondosonoro, Indie FM, Murcianeo y Acho Podcast.