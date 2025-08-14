La Seguridad Social pierde 4.584 cotizantes extranjeros en julio en la Región de Murcia

Archivo - Albañil en una obra de construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió en julio en la Región de Murcia un total de 4.584 cotizantes extranjeros con respecto al mes anterior, lo que representa un descenso del 4,04%, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según los mismos datos, el séptimo mes del año en la Región se cerró con 108.787 afiliados procedentes de otros países, de los que 72.294 son hombres y el resto --36.493-- mujeres.

Respecto al mismo mes de 2024, la Región de Murcia ganó una media de 7.705 afiliados extranjeros, un 7,62% más.

Por sectores, el total de afiliados extranjeros en la comunidad autónoma se reparten mayoritariamente entre los 97.515 del régimen general, de los que 47.910 pertenecen al sistema especial agrario y 3.243 al del hogar; y los 11.127 autónomos, mientras que 145 están en el régimen del mar y ninguno en el del carbón.

DATOS NACIONALES

En España, la Seguridad Social perdió una media de 4.667 afiliados extranjeros en julio, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el séptimo mes de 2025 se cerró con 3.091.348 ocupados foráneos.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar junio, 947.775 procedían de países de la UE (31%) y 2.143.572, de terceros países (69%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos, Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros subió en 7.602 cotizantes (+0,25%), hasta los 2.999.225 afiliados.

El Ministerio ha destacado que hay 1.069.456 cotizantes foráneos más que en junio de 2018, que representan ya el 14,2% de afiliados del sistema, y ha recordado que desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero.

"España es un país que acoge e integra, y la cifra de más de tres millones de trabajadores extranjeros demuestra que han elegido nuestro país para desarrollar su vida y su talento, contribuyendo a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro", ha asegurado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

También ha indicado que cada vez más personas de otros países trabajan en sectores de alto valor añadido, donde su experiencia y capacidades son "imprescindibles" para avanzar. "Son compañeros y compañeras de trabajo y de vida cotidiana, que aportan cultura, humanidad y prosperidad a nuestra sociedad", ha concluido.