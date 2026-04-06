La Seguridad Social en la Región de Murcia gana más de 20.000 afiliados en marzo en tasa interanual

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MADRID/MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social en la Región de Murcia ganó una media de 20.664 cotizantes en marzo respecto al mismo mes del año anterior (+3,1%), hasta sumar 687.736 afiliados, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En lo que se refiere al dato mensual, el sistema sumó en la Región un total de 6.856 afiliados, lo que representa un aumento del 1%.

Del total de personas afiliadas en la Región de Murcia en marzo, 580.232 pertenecían al régimen general; 106.429 al régimen de autónomos; 1.074 a trabajadores del mar y ninguno a minería y carbón.

En el caso concreto del régimen general, está integrado por el sistema especial agrario, con 83.464 trabajadores; el régimen de empleados del hogar, con 8.809, y el general, con 487.960.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social ganó una media de 211.510 cotizantes en marzo respecto al mes anterior (+1%) impulsada sobre todo por la hostelería, que sumó casi 80.000 nuevos ocupados ante las contrataciones de cara a la celebración de la Semana Santa.

El aumento del empleo el mes pasado es el mayor en un mes de marzo de toda la historia y sitúa el número de afiliados medios en cifra récord para este mes, con 21.882.147 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 21,9 millones de personas desde el día 16 al 30 de marzo.

En el último año, de marzo de 2025 a marzo de 2026, la Seguridad Social ha ganado 524.501 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,4%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 80.274 afiliados (+0,4%), lo que llevó al sistema a superar por primera vez los 22 millones de ocupados, con un total de 22.010.532 cotizantes, 523.579 más que en marzo de 2025.

"Hemos superado el hito histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. En menos de dos años hemos sumado dos millones de afiliados de media", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Antes de las 9.00 horas, que es cuando el Ministerio publica los datos, ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había adelantado en sus redes sociales que España había alcanzado los 22 millones de ocupados en marzo por primera vez en su historia, sin precisar que se trataba del dato desestacionalizado. El anuncio lo ha hecho vestido con una camiseta de la selección española de fútbol, con el número 22 a la espalda, como guiño a los 22 millones de ocupados.

LA HOSTELERÍA TIRA FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 194.217 afiliados medios en marzo (+1,07%), hasta un total de 18,39 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 14.920 afiliados (+0,4%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.429.534 personas. En comparación con marzo de 2025, hay 40.286 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,2%).

Dentro del Régimen General, la hostelería protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 79.701 nuevos ocupados (+5,6%), seguido de actividades administrativas, con 17.206 nuevos cotizantes (+1,2%), y de la construcción, que sumó 17.156 afiliados medios (+1,7%).

Por su parte, en el Sistema Especial Agrario se produjeron 3.895 altas (+0,6%) y en el del Hogar, 3.886 bajas (-1,1%).

En el mes de marzo se han registrado casi 10,4 millones de afiliadas, la cifra más alta de la serie, además de récord en afiliados extranjeros, que superan los 3,15 millones por primera vez.