Seis personas tienen que ser atendidas en el incendio de una vivienda en Águilas

MURCIA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta madrugada en un incendio de vivienda en el municipio de Águilas, en el que seis personas han tenido que ser atendidas, una de ellas por quemaduras.

A las 2.50 horas de esta madrugada, el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia recibía varias llamadas alertando de un incendio en una vivienda situada en la urbanización El Labradorcico, en el municipio de Águilas. Según indicaban los alertantes, varias personas se habían refugiado en la terraza de la vivienda, un dúplex, al no poder salir debido al fuego.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, una de ellas asistencial.

El personal sanitario atendió a seis personas afectadas: tres mujeres de 30, 40 y 70 años y tres varones de 42, 16 y 19 años. Este último fue trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca por quemaduras, mientras que el resto fue atendido en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 4.44 horas.