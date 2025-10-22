La Semana de la Ciencia y la Tecnología mezcla divulgación, creatividad y emoción en el plató y escenario

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana de la Ciencia y la Tecnología (Secyt) contará con un plató-escenario por el que desfilarán los más reconocidos divulgadores científicos y cuyas emisiones en directo le permitirán romper la barrera espacial.

La feria, que cumple 22 años sin faltar a su cita con la cultura del conocimiento en la Región, abre sus puertas el viernes en el Jardín Botánico del Malecón, por el que se espera pasen unas 20.000 personas, pero podrá seguirse en cualquier rincón del mundo a través de la emisión en Internet.

La ciencia también se vive desde el escenario, y para eso este año la Secyt cuenta con una programación vibrante, participativa y para todos los públicos.

El plató-escenario de la Fundación Séneca será el espacio donde el conocimiento se mezcla con la emoción, el humor y el arte, a través del espacio 'La Ciencia a Escena con la Fundación Séneca', que se transmitirá a través del canal de Youtube de la fundación.

El divulgador y matemático Santi García Cremades, director y presentador en Radio 5 de 'Raíz de 5', el primer programa dedicado a las matemáticas, será el conductor de la programación, en la que los asistentes podrán contemplar desde los experimentos más sorprendentes hasta los monólogos científicos más divertidos, así como más de una docena de espectáculos en vivo "que nos permitirán acercar la ciencia de una forma tan entretenida como inspiradora", añadió el responsable de la Fundación Séneca.

Así, la química más explosiva y divertida llegará con 'Lo mejor de MasterChem', el famoso concurso de la Universidad de Murcia, que salta al escenario con el divulgador David Meseguer como maestro de ceremonias, en un espectáculo lleno de color, humor y reacciones espectaculares.

La magia, que tiene mucho de ciencia, no falta en el programa. Abel Magia hará que lo imposible parezca real, y el Museo Didáctico e Interactivo de las Ciencias de la universidad alicantina Miguel Hernández acercará su 'magia científica', donde los trucos esconden explicaciones que asombran y enseñan a partes iguales.

Entre los invitados destacados, el divulgador Daniel Torregrosa compartirá sus historias y curiosidades sobre química y tecnología, mientras que Lucía Almagro y Javier Santaolalla se conectarán en directo para charlar con el público sobre cerebro, universo y curiosidad científica.

Además, el escenario se convertirá en plataforma para nuevas voces del conocimiento con el 'Concurso de Monólogos Científicos' del IES Floridablanca, donde estudiantes de Secundaria y Bachillerato demostrarán que la ciencia también puede hacer reír.

'Ciencia en tus manos', con Juan Pedro Martínez Lajara, demostrará que la física cotidiana puede ser pura magia cuando la curiosidad entra en acción, mientras que la inspiración tecnológica vendrá de la mano de 'Technovation Live', un encuentro que celebra el talento de las jóvenes innovadoras y muestra cómo las niñas están transformando el mundo con inteligencia artificial y aplicaciones reales.

El escenario también acogerá propuestas que unen ciencia, emoción y arte, como 'GRITA', una impactante campaña sobre salud mental y prevención del suicidio juvenil impulsada por la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria, que combina danza, redes sociales y reflexión en vivo.

La programación se completa con propuestas tan originales como 'Bloopbusters', cazadores de errores científicos en el cine, 'Ciencia a escena', entrevistas en directo y el divertido 'Bingo musical científico', con canciones que esconden fórmulas, estrellas y moléculas.

MÁS DE 500 ACTIVIDADES Y UN CENTENAR DE EXPOSITORES

La Semana de la Ciencia y la Tecnología romperá en esta vigésimo segunda edición su techo al contar con un centenar de expositores y más de medio millar de actividades, siempre con el objetivo de acercar la ciencia al público, estimular la cultura del conocimiento, la investigación y el saber científico.

Ubicada en el Jardín Botánico del Malecón en un espacio de más de 14.000 metros cuadrados, sus actividades incluyen talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, espectáculos de teatro, monólogos, debates o conferencias, por las que pasarán más de 600 científicos, tecnólogos, divulgadores y educadores pertenecientes a 62 instituciones.

Además, la Secyt suma talleres infantiles y cuentacuentos, planetario, un gran escenario para actuaciones en vivo y la 'STEMoteka', un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo en la que los visitantes pondrán a prueba sus habilidades y aprender sobre tecnología.

La Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia 2025 comienza este viernes, a las 10.00 horas y permanecerá abierta al público hasta las 14.00 por la mañana y de 17.00 a 21.00 por la tarde. El sábado será de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, mientras que el domingo es de 11.00 a 14.00 horas. Más información en la web de la Fundación Séneca.